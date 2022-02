Meta: pela primeira vez, dona do Facebook perde usuários e ações despencam

Em seus 18 anos de existência, a empresa de Mark Zuckerberg teve uma redução de seus usuários ativos pela primeira vez. A queda de hoje representa quase US$ 200 bilhões em capitalização do grupo de Mark Zuckerberg

As ações da Meta, dona do Facebook, Whatsapp, Messenger e Instagram, desabaram 25% em Wall Street nesta quinta-feira, 3, após resultados decepcionantes e perda de usuários pela primeira vez em 18 anos de existência da empresa. A queda de hoje representa quase US$ 200 bilhões em capitalização do grupo de Mark Zuckerberg.

Ontem, o gigante das redes sociais anunciou que perdeu usuários na América do Norte pela primeira vez em 18 anos de história, teve lucros menores no quarto trimestre e tem uma perspectiva de crescimento mais lento no atual. O mercado pareceu se preocupar, sobretudo, com os "ventos contrários" antecipados pela rede social para 2022.

Sobre o assunto Spotify anuncia medidas para combater desinformação sobre a covid após polêmica

Ganhos da Meta caem 8% no quarto trimestre em comparação com 2020

Ameaçado pelo TikTok, Facebook luta para atrair jovens

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Às 11h35 (horário de Brasília), a ação da Meta Platforms, empresa controladora do Facebook, perdia cerca de 26% de suas ações, o que correspondeu a um valor de 200 bilhões de dólares. A queda da Meta arrastou outras redes sociais cotadas na Bolsa, como Twitter (-6,08%) e Snap (-18,93%), mas também, de forma mais geral, o site de compartilhamento de fotos Pinterest (-8,45%) e outras estrelas da nova economia digital, como o Spotify (-5,27%).

O fundador e presidente da Meta falou sobre a concorrência de outras plataformas, mencionando, inclusive, o TikTok. "As pessoas têm muitas opções para passar o tempo, e aplicativos como o TikTok crescem muito rápido", comentou Mark Zuckerberg. Embora o Facebook continue sendo a rede social mais utilizada no mundo, não compete com a assombrosa ascensão de seu concorrente chinês, principalmente entre os jovens.

Para não ficar para trás, a Meta aposta no Instagram, uma rede muito popular apesar de não ter a dinâmica inovadora do aplicativo chinês. Em 2021, o Instagram ganhou 250 milhões de usuários e totaliza 1,4 bilhão, o que permite ao grupo relativizar seus maus resultados. Ainda assim, a idade do seu público é mais heterogênea, como no Whatsapp.

Tags