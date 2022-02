O POVO Tecnologia fala sobre o games e educação

Hoje é dia de live do O POVO Tecnologia e nós vamos conversar sobre um mundo maior do que você pode imaginar. O mundo dos games. Com o olhar local vamos tentar traduzir essa sedução global que os jogos eletrônicos exercem sobre, particularmente, os jovens.

É bom que se diga desde já que particularizar os jogos digitais a um hábito diversionista dos jovens é achar gostar de futebol é acompanhar o campeonato brasileiro. Este é importante, mas tem um mundo muito maior.

A filosofia e a didática dos games podem ser aplicadas em todas as áreas: medicina, construção civil, vendas, música, enfim.

Mas vamos por partes: nosso olhar hoje estará na Studio Games Franchising. Ou melhor está nas relações que são construídas a partir da imersão entre crianças e pais, escolas e empresa, diversão e dedicação, jogo e empreendedorismo. E essa compreensão se dá a partir da conversa com o founder e CEO da Studio Games, Felipe Figueiredo – um jovem matemático especializado em análise de sistemas.

Uma última observação: se você tem um filho que se dedica muito aos jogos eletrônicos ao ponto de incomodá-lo. Ao ponto de você se perguntar se aquilo faz bem. Se você se questiona se tantos tiros e bombas não causam algum mal, nós temos algo em comum. Então eu fiz essa pergunta por mim e por você.

Conto com sua boa companhia 17:30 em ponto nas redes sociais do O POVO. Até lá.



Assista aqui:

