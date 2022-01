Casa Azul Ventures expande e passa a atender mais quatro startups

Com quatro empresas novas no portfólio e um histórico que a torna a principal aceleradora do Ceará, a Casa Azul Ventures vê crescimento e consolidação no setor

A Casa Azul Ventures, incubadora de startups do Grupo O POVO, celebra a fase dos seus cinco anos, ao longo de 2022, com negócios novos sob o seu portfólio. A aceleradora passa a atender também as empresas Vyse, Jobi, Rastropop e Instituto Solar, além das Urbis, Labpacs, Susclo, Servit, Contas e Be My Guest, que já estão em sua carteira.

A listagem atual, firmada no fim de 2021, marca a virada de crescimento da aceleradora, a principal e mais longeva do Ceará. “Chegam mais quatro startups para compor nosso portfólio de soluções, fazendo com que a Casa Azul se consolide cada vez mais como uma aceleradora de startups com soluções Service for Business to Business (B2B SaaS) e Business to Business to Consumer (B2B2C)”, avalia Maurício Cardoso, diretor de operações da Casa Azul.

Segundo ele, as empresas se aproximam do ecossistema da Casa Azul pela capacidade de conexões estratégicas que a aceleradora pode fornecer, possibilitando entradas em rodadas de investimento futuro com mais velocidade e segurança. Em 2021, as startups vindas do 6º batch (ciclo) injetaram mais fôlego à atuação da aceleradora. Com a Susclo, voltada à moda circular e outras três empresas de campos diferentes, a Casa Azul se consolidou com uma carteira sólida, com valuation (termo para "avaliação de empresas") somado estimado de R$ 13 milhões, incluindo o equity (capital próprio) da aceleradora.

“Neste 7º batch, com a entrada das novas startups e saída de algumas, fechamos o ano com nove startups ativas no nosso portfólio e 19 em todo o nosso histórico como aceleradora. Estimamos um valuation de R$ 20 milhões das startups que hoje estão ativas”, afirma Maurício Cardoso. Para ele, o cenário é de boas perspectivas. A ideia, ao longo deste ano, é dobrar a capacidade e os resultados da aceleradora, além de realizar mais conexões relevantes para o ecossistema de startups.



Sobre a Casa Azul Ventures

Nasceu em 2017, fundada pelo O POVO, em cuja sede está situada, em Fortaleza, e pela EloGroup, com o propósito de ser um agente de formação, maturação e transformação do ecossistema local que busca transformar a sociedade por meio de negócios que transformem a sociedade.

A Casa Azul Ventures é baseada no modelo de aceleração Blue Orbital®. Nele, preza-se pela jornada particular das startups para vivenciar a experiência no seu tempo, a partir da sua trajetória de órbitas. Há a preocupação em gerar resultados capazes de moldar o futuro das soluções no mundo, não se limitando a performances individuais, mas como elas impactam positivamente o todo.

Conheça as startups da Casa Azul

Be My Guest

É uma proptech cearense que ajuda a aumentar a rentabilidade de imóveis pela locação por curta temporada, trazendo um gerenciamento profissionalizado para os proprietários investidores. https://bemyguestbr.com/

Contas

É um sistema de gestão financeira para empresas de serviços. https://sistemacontas.com.br/

Instituto Solar

É uma startup focada em trazer soluções de treinamentos e ferramentas para os profissionais do mercado de energia solar. https://institutosolar.com/

Jobi

Oferta empregabilidade para jovens de baixa renda nas áreas de tecnologia da informação e de comunicação. https://somosjobi.com/

Labpacs

Atua há mais de sete anos no mercado em exames e diagnósticos por imagem. https://labpacs.com.br/

Rastropop

Trabalha com serviço de rastreamento em tempo real com suporte a múltiplas plataformas. http://rastropop.com/

Servit

É uma foodtech que conecta consumidores com a equipe de garçons, pelo próprio celular do cliente para uma melhor experiência em estabelecimentos alimentícios. https://servit.app/

Susclo

É uma plataforma on-line para venda e compra de peças de segunda mão. https://susclo.com.br/

Urbis

É especialista em entregar clubes de vantagens que funcionam, engajam e fortalecem a relação das empresas com seus clientes. https://www.urbis.cc/

Vyse

É uma startup de mobilidade urbana. https://vysebrasil.com.br/



SERVIÇO

Casa Azul Ventures

Onde: Av. Aguanambi, 282 – José Bonifácio. Fortaleza/CE

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 18 horas

Site: www.casaazul.vc

Blog Na Varanda: www.casaazul.vc/blog

Instagram: @casaazul.vc

LinkedIn: /casa-azul-ventures

YouTube: /Na Varanda Podcast