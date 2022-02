O POVO Tecnologia debate tecnologia e meio ambiente

O POVO Tecnologia debate nessa quarta, 9, tecnologia e meio ambiente. Começa 17:30 nas redes sociais no O POVO.

Hoje é quarta e toda quarta tem livre do O POVO Tecnologia. Começa sempre às 17:30 em ponto.

Fala sobre um assunto que tem tudo a ver com Brasil, tem tudo a ver com futuro, desenvolvimento, economia, geopolítica e tecnologia. Eu me refiro ao meio ambiente. Mais especificamente: Tecnologias empresarias que preservam o meio ambiente. Esse é o nosso tema.

Conversaremos com Vítor Amendola e Miguel Lanna, respectivamente, CEO e Head de Digital startups. Ambos da Techedge Brasil.

Um exemplo do que estamos falando: uma das startups do grupo se chama ESGeo, e se trata de uma aplicação, um software integrado em nuvem desenvolvido especificamente para administrar a complexa cadeia de valor de fatores ambientais, sociais e governamentais (ESG).

E essa cadeia é complexa mesmo em função de mecanismos de aferição de resultados, transparência, participação de várias formas dos fundos internacionais, a luta por resultado aferível e descentralização das ações em escala planetária.

Enfim, tanto o ESG, quanto plataformas que se propõe a enxergar o meio ambiente com responsabilidade e desenvolvimento econômico sustentável, traz valor simbólico, valor econômico e poder de mudança.

Acredito que essa conversa será muito boa e convido você a fazer parte. Começa 17:30 em ponto nas redes sociais do O POVO. Até lá.