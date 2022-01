CES 2022: anúncios Dell e Alienware focam em notebooks e monitores

Fabricante anunciou ultraportátil XPS 13 Plus com novo design, monitor para videochamadas além de notebooks Alienware com processadores Intel e AMD; Dell também lançou nova geração da linha Inspiron no Brasil

Com o fim da Consumer Electronics Show (CES) 2022, é possível fazer a listagem completa do que foi anunciado por cada marca. A Dell, conhecida fabricante de computadores, aproveitou o evento para lançar a nova geração do ultraportátil XPS 13 e notebooks gamer da marca Alienware.

Além dos notebooks, a Dell também anunciou acessórios e um conceito de placa de vídeo externa. O POVO listou as novidades da Dell na CES 2022 em cada categoria. Confira abaixo:

Dell lança XPS 13 Plus, nova geração de seu ultraportátil, na CES 2022

O primeiro, e possivelmente mais importante, lançamento da Dell na CES 2022 foi o XPS 13 Plus. O notebook ultraportátil ganhou um design renovado, com características que chamam atenção, além de componentes internos atualizados.

No lado de fora, o XPS 13 Plus consegue se diferenciar em um mercado de notebooks cada vez mais estagnado em termos de design. O corpo é de alumínio, e vem nas cores cinza escuro ou platina, um cinza claro levemente amarelado. A tela tem bordas extremamente finas. Embora esse ponto não seja tão distinto de alguns concorrentes, a Dell conseguiu colocar espaço na parte superior para incluir dois microfones e uma câmera.

Xiaomi (que envia uma webcam USB de brinde), Huawei (que esconde o acessório no teclado) e Apple (que trouxe o odiado entalhe na tela dos iPhones para os MacBooks Pro) ofereceram soluções menos agradáveis para esse componente. A limitação de tamanho tem um porém: a resolução da câmera é de apenas 720p.

Dell XPS 13 Plus traz design renovado para mercado de ultraportáteis; notebook foi anunciado na CES 2022 (Foto: Divulgação/Dell)



O display do Dell XPS 13 Plus tem 13,4", proporção 16:10 e brilho de 500 nits. A resolução pode ser Full HD ou QHD, nas opções IPS, ou 3.456 x 2.160, com painel Oled. À exceção da versão mais básica, todas são sensíveis ao toque.

Um dos elementos que mais chamam atenção é o design do teclado no XPS 13 Plus. Ele vai de uma borda à outra do notebook, não seguindo o visual "chiclete" mais comum atualmente. A linha superior, onde ficam os botões F e controles de iluminação, som e outras funções, não tem mais teclas físicas. Ela foi substituída por um espaço sensível ao toque, que mostra as configurações disponíveis, ou, ao pressionar Fn, as teclas F1 a F12.

Outro elemento distinto do design é o touchpad. Ele está lá, mas "invisível". Na prática, toda a parte abaixo do teclado é uma superfície sensível a toques. A ação de clicar, que nos touchpads comuns tem um retorno tátil, é emulada por um motor de vibração.

O ponto negativo do XPS 13 Plus fica pelas conexões físicas: há uma porta USB-C de cada lado, e só. Embora elas sejam compatíveis com Thunderbolt 4, a quantidade limitada é passível de críticas, especialmente porque, para carregar a bateria, é preciso usar uma das entradas. Não há, sequer, saída de 3,5 mm para fones de ouvido.

Nas conexões sem fio, há WiFi 6E e Bluetooth 5.2, mas sem opção de 4G ou 5G. O armazenamento vai de 256 GB a 2 TB, sempre em SSD, enquanto a RAM é LPDDR5 e pode ser de 8, 16 ou 32 GB. O processador é Intel de 12ª geração da série P (i5-1240P, i7-1260P ou i7-1240P), com placa de vídeo integrada Intel Iris Xe.

Nos Estados Unidos, o início das vendas do Dell XPS 13 Plus deve acontecer até junho, e o preço começa em US$ 1.999 na versão 8/256 GB. A Dell deve trazer o modelo ao Brasil ainda em 2022, no segundo semestre, mas ainda não há data ou preço definidos.

Monitor Dell UltraSharp tem resolução 4K e webcam integrada

O outro lançamento da Dell na marca principal foi o monitor UltraSharp 32 4K Video Conferecing Monitor. Com resolução 4K e 31,5" de diagonal, ele tem alto-falantes de 14 W, microfone duplo e uma webcam integrada, que filma também em resolução 4K.

O painel é do tipo IPS, com certificação HDR400 e cobertura de 98% do padrão DCI-P3 e 100% de sRGB. A tela plana, e enquanto a taxa de frequência de apenas 60 Hz sequer chega perto de opções mais avançadas, o fato de ser um monitor para uso corporativo torna a limitação menos preocupante.

Um aspecto no qual o UltraSharp se destaca são as conexões: ele tem uma entrada HDMI, uma DisplayPort, uma RJ45 e duas USB-C - inclusive uma com saída de 90 W, para carregar um notebook enquanto exibe a imagem dele. O monitor ainda conta com diversas saídas: uma DisplayPort, cinco USB-A 3.2 (uma delas fornece energia mesmo com a tela desligada), uma de 3,5 mm para fones de ouvido, e uma USB-C.

A Dell ainda não definiu os preços para o UltraSharp 32 4K Video Conferecing Monitor, que será lançado em 29 de março nos Estados Unidos. Não há informações de preço ou disponibilidade para o Brasil.

Dell lança produtos gamer Alienware na CES 2022

Os produtos da Dell para o público gamer são vendidos sob a marca Alienware. A empresa exibiu uma série de notebooks deste segmento na CES 2022, com tamanhos de 14 a 17".

Alienware x14

Alienware x14, anunciado pela Dell na CES 2022, é um notebook gamer mais portátil que a média da categoria (Foto: Divulgação/Dell)



O menor de todos é o x14. Apesar das especificações avançadas, ele se destaca pela portabilidade (comparado a outros notebooks gamer, que costumam ser corpulentos), com espessura de 14 mm. O processador pode ser configurado até um Intel i7-12900H, e a placa de vídeo vai até a GeForce RTX 3060, da NVidia. A memória RAM LPDDR5 pode chegar a 32 GB, enquanto o armazenamento máximo, em SSD, é de 2 TB.

A tela do Alienware x14 tem 14", resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz, com certificação HDR400 e cobertura DCI-P3 de 100%. Há duas portas Thunderbolt 4, uma USB-C, uma USB-A 3.2, uma HDMI e entradas para cartões MicroSD e de 3,5 mm para fones. WiFi 6E e Bluetooth 5.2 fecham a conectividade.

Alienware x15 e x17 têm design igual a 2021 e novas especificações

Os "irmãos maiores" do x14 compartilham a maioria das especificações. Os pontos em comum incluem a capacidade de configurar os modelos com a GeForce 3080 Ti, até 64 GB de RAM, dois slots PCIe Gen4 (permitindo até 4 TB de armazenamento), Wifi 6E, Bluetooth 5.2 e opções de display Full HD a 165 Hz ou 360 Hz. A primeira diferença fica pelos tamanhos de tela, respectivamente de 15 e 17".

O x15 oferece, no painel, uma opção QHD a 240 Hz, com cobertura DCI-P3 de 100%. Nas portas, são uma USB-A 3.2, uma USB-C, uma Thunderbolt 4, e saídas HDMI e 3,5 mm, além de um leitor de cartões MicroSD. O x17 troca a opção QHD por uma UHD de 120 Hz, que cobre 100% da especificação Adobe RGB. Às portas já presentes no x15, ele adiciona outra USB-A 3.2, uma DisplayPort, e uma entrada de rede RJ45.

Alienware m15 e m17 têm processadores AMD Ryzen

Além dos modelos com CPU Intel, a Dell apresentou dois notebooks Alienware com processadores AMD. Com tamanhos de 15 e 17", m15 e m17 podem ser equipados com os Ryzen da série 6000 (Ryzen 7 6800H, Ryzen 9 6900 HX e Ryzen 9 6980HX). Nas placas de vídeo é possível escolher entre os modelos GeForce 3050Ti e 3060, da NVidia, ou Radeon RX 6700M e 6850M XT, também da AMD.

A memória RAM é de até 64 GB, do tipo DDR5, enquanto o armazenamento vai até 4 TB em SSD. As opções de telas e conexões sem fio são iguais aos modelos de mesmo tamanho com processadores Intel. As portas do m17 também são as mesmas do x17, mas a Alienware não deu mais detalhes sobre o m15. Haverá uma versão do m15 com processadores Intel, mas não foram divulgadas as diferenças entre este modelo e o x15.

Acessórios Alienware incluem mouse, fone e monitor

Fechando os produtos comerciais anunciados pela Dell na CES 2022 estão os acessórios da Alienware. Os itens seguem a mesma linguagem de design dos computadores da marca, com cantos arredondados.

O monitor, com o nome pouco amigável AW3423WD, tem um painel QD-Oled curvo (1800R), feito pela Samsung. A taxa de atualização é de 175 Hz, enquanto a diagonal de 34" tem proporção 21:9 e resolução QHD. A cobertura de cor é de 99,3% do padrão DCI-P3, e há certificação HDR1000 na tela. Portas HDMI e DisplayPort estão confirmadas, mas não há mais detalhes sobre outras conexões.

O mouse AW720M tem oito botões, design ambidestro e resolução de até 26.000 DPI. O peso é de apenas 89 g. O headset AW920H traz drivers de 40 mm, cancelamento ativo de ruído e espuma viscoelástica nas conchas.

Tanto o mouse quanto o headset têm uma função chamada pela Dell de "Tri-Mode Wireless". Basicamente, ambos os acessórios têm conexão sem fio por Bluetooth 5.1 e pelo dongle USB 2.4 GHz, que é incluído com ambos. É possível usá-los, ainda de maneira cabeada: o mouse tem conexão USB-C, enquanto o headset tem entradas USB-C e 3,5 mm.

Polaris é conceito de placa de vídeo externa da Alienware

O último anúncio da Dell na CES 2022 não é um produto final, mas um conceito. Chamado de Polaris, o equipamento é basicamente uma placa de vídeo externa, mas inclui também alguns outros destaques.

A ideia de GPUs externas é permitir que notebooks possam rodar aplicações gráficas pesadas de forma similar a computadores de mesa, mas sem adicionar tamanho e peso aos portáteis. Para isso, o Polaris tem conexões Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB 4. Além da função de placa de vídeo, porém, o Polaris atua como um hub de conexões. Ele tem portas USB-A e USB-C, e até mesmo uma entrada RJ45 para cabos de rede.

Curiosamente, o conceito usa duas entradas de energia para alimentação, com 425 W cada. Segundo a Dell, essa solução permitiu reduzir o tamanho da fonte parafornecer a potência necessária ao Polaris - que poderia ser configurado com qualquer placa de vídeo, e os modelos disponíveis atualmente podem passar de 400 W.

Dell traz nova geração do Inspiron 13 ao Brasil

Além dos lançamentos da fabricante na CES 2022, a filial brasileira da Dell anunciou uma novidade própria para este começo de ano. A nova geração do notebook Inspiron 13, linha voltada para usuários domésticos, finalmente chegará ao País. Ela estreou internacionalmente em abril de 2021, mas ainda não estava disponível por aqui.

A tela é de 13,3", com bordas finas e formato 16:10. O brilho é de até 300 nits, com painel do tipo IPS LCD e resolução Full HD. Mesmo só tendo chegado ao Brasil agora, o modelo foi lançado há quase um ano, então por dentro os processadores Intel são da 11ª geração - i5-11300H ou i7-11370H. A parte gráfica fica a cargo da GPU Iris Xe, integrada, não havendo placa de vídeo dedicada.

O armazenamento, em SSD vai até 512 GB, enquanto a memória RAM é de 8 GB. Há Bluetooth 5.1 e WiFi 6 nas conexões sem fio, enquanto as físicas são HDMI, 3,5 mm, uma USB-A e duas Thunderbolt 4. Não há entrada para cartões de memória.

O Inspiron 13 5310 teve as vendas iniciadas na última terça-feira, 18. O preço para a versão i5 começa em R$ 6.599.

