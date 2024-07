Entenda como o PSD superou o PSB para indicar Gabriella como vice de Evandro

EVANDRO Leitão (PT), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, e Gabriella Aguiar (PSD), vice em sua chapa Crédito: Divulgação/Beatriz Boblitz

Evandro Leitão (PT), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, anunciou nesta segunda-feira, 29, a sua vice, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). A decisão foi oficializada após um café da manhã entre ambos, mas já estava definida há algum tempo. Há alguns dias, o O POVO mostrou que o nome da parlamentar já era dado como certo nos bastidores. Apenas de uma reviravolta não concretizaria o plano. A escolha de Gabriella foi fruto de diálogo entre membros do arco de alianças do PT em Fortaleza, inclusive Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, e o senador Cid Gomes (PSB), que segundo interlocutores, teve participação significativa no processo, embora mais afastado publicamente. Dentro do partido socialista, o sentimento é de tranquilidade, embora pleiteasse a vice com a indicação de Luísa Cela. De acordo com fonte ouvida, o foco é a eleição de Evandro e o PSB terá papel importante na campanha e em uma eventual gestão na Prefeitura.