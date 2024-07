PSB faz encontro com Evandro Leitão após ofensiva do PSD por vice

Entre os nomes cotados para vice estão a ex-secretária de Cultura do Ceará, Luisa Cela (PSB); no sábado o partido anunciou a ex-governadora Izolda Cela, mãe de Luísa, como pré-candidata à prefeitura de Sobral

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, deputado Evandro Leitão, participa de reunião com lideranças e integrantes do PSB nesta segunda-feira, 1° de julho, em evento marcado para às 18 horas, na Capital. O PSB é um dos partidos cotados para indicar a vice na chapa encabeçada por Leitão.

Entre os nomes cotados para o posto estão a ex-secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela (PSB) e a vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PSB). A agenda, segundo o PSB, será um primeiro encontro dos pré-candidatos do partido à Câmara de vereadores com o cabeça da chapa que lidera o grupo político do qual o PSB faz parte. Lideranças do PSB comparecerão ao evento, dentre eles o presidente estadual Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e o senador Cid Gomes (PSB).

Interlocutores ligados à sigla ressaltaram a participação de Luisa Cela, como nome que “provavelmente será indicado” à vaga de vice na chapa de Leitão em momento oportuno. Segundo interlocutores do partido, o evento desta segunda-feira é uma oportunidade de “ouvir as propostas do candidato a prefeito apoiado pelos partidos que integram o governo de Elmano de Freitas (PT) e transmitir a ele o apoio do PSB ao seu nome”.