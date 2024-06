PSD programa evento com Evandro e acredita ter 'as maiores condições' para indicar vice

Luiz Gastão é presidente do PSD Fortaleza e deputado federal Crédito: Joao Filho Tavares

Disputando a vaga de vice na chapa encabeçada pelo PT, o PSD programa um evento com pré-candidatos da sigla e o postulante petista Evandro Leitão. Para o presidente do PSD na Capital, deputado federal Luiz Gastão, a legenda "consolida as maiores condições para a indicação". Em conversa com O POVO nesta terça-feira, 24, o dirigente partidário revelou que já ocorreram reuniões com o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio. "Quando for discutir a chapa majoritária, quem vai ser o vice, nós vamos participar da discussão", pontuou Gastão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E seguiu: "O PSB pode querer pleitear, [mas] nós também queremos que a vice seja do PSD", respondeu ao ser questionado sobre a ventilação de que a legenda socialista poderia formar chapa com o PT, tendo como opções a ex-secretária Luísa Cela e a vereadora Enfermeira Ana Paula.