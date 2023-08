PSD entra no governo Elmano 48 horas após entregar cargos na gestão Sarto

Comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, o PSD anunciou na manhã do último sábado, 19, a entrega dos cargos, reforçou insatisfação com Sarto e descartou possibilidade de apoio à reeleição do prefeito

A entrada do PSD na gestão do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), será oficializada nesta terça-feira, 22, com a posse do novo secretário da Proteção Animal, Célio Studart (PSD). Elmano fez o anúncio nesta segunda-feira, 21. A movimentação do PSD ocorre cerca de 48 horas após o partido entregar os cargos que tinha na gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comandado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, o PSD anunciou na manhã do último sábado, 19, a entrega dos cargos, reforçou sentimento de insatisfação com Sarto e descartou possibilidade de apoio à reeleição do prefeito no pleito do ano que vem. O PSD estava à frente de duas secretarias regionais na Capital. Participação que Domingos Filho classificou, em entrevista ao O POVO, como "periférica".