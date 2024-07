Eleição em Fortaleza: Célio Studart não será candidato e PSD anuncia apoio a Evandro

Presidente estadual do partido, Domingos Filho, disse ter havido consenso. O PSD deseja a vice da chapa petista

Com isso, o partido retira a pré-candidatura de Célio Studart.

Leia a nota:

O PSD Ceará decidiu, em consenso, que não lançará candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza.

A decisão foi tomada após reuniões internas do partido, levando em conta que o PSD integra o bloco de aliança do Governo do Estado, razão pela qual apoiará o pré-candidato Evandro Leitão.

Domingos Filho