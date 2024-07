Evandro Leitão confirma Gabriella Aguiar como vice do PT em Fortaleza

Convenção que oficializa candidaturas ocorre no fim de semana; o PSD, liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, disputava o posto de vice com o PSB, do senador Cid Gomes

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) foi confirmada como pré-candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT). Definição ocorreu em café da manhã, nesta segunda-feira, 29. A chapa será oficializada em convenção marcada para este final de semana, no sábado, 3.

"Com muita alegria, anuncio Gabriella Aguiar, deputada estadual e médica geriatra, como nossa pré-candidata a vice-prefeita. Gabriella é uma jovem com muito talento. Médica competente, tem feito um grande trabalho no seu mandato de deputada, na defesa de pautas importantes, principalmente das mulheres e dos idosos", disse Leitão em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gabriella é filha do ex-deputado e ex-vice-governador Domingos Filho, presidente do PSD no Ceará, e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Nos bastidores, havia disputa pela posição entre o PSD e o PSB, que tem entre as principais lideranças locais o senador Cid Gomes (PSB). Dois nomes do partido apareciam como possibilidades: Luísa Cela e Enfermeira Ana Paula.