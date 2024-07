Evento do PSB com Evandro tem encontro de potenciais vices: "Estamos juntas"

Enfermeira Ana Paula e Luísa Cela, cotadas para formar chapa como vice pelo PSB de Evandro Leitão (PT) Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

O PSB organizou um evento na sua sede em Fortaleza nesta segunda-feira, 1º de julho, para receber o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), com a presença do presidente estadual da legenda Eudoro Santana e o municipal Osmar de Sá Ponte. Na ocasião, as duas cotadas do partido para formarem chapa sendo vice, a vereadora Enfermeira Ana Paula e a ex-secretária da Cultura, Luísa Cela, se abraçaram em gesto de união entre ambas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após o fim do evento, Ana Paula abraçou Luísa dizendo que estava torcendo pela colega de partido. Elas afirmaram que "estarão juntas" no processo de escolha do bloco de aliança pela vice de Evandro Leitão.