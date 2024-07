Ao lado de Evandro, PSD escolhe Gabriella para representar partido nas negociações para ser vice

Gabriella é deputada, médida e filha do presidente estadual do partido, Domingos Filho

O PSD realiza convenção em Fortaleza na manhã deste sábado, 27, com a presença do pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O partido cresce na cotação para indicar quem concorrerá a vice do petista. No evento, o presidente municipal do PSD, deputado federal Luiz Gastão, diz que o partido fechou em torno do nome da deputada estadual Gabriella Aguiar para ser a indicada para compor a chapa com Evandro. E definição pela coligação de quem será vice ainda não foi tomada. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, participa da convenção.

Na última quinta-feira, 25, o PSD anunciou a retirada da pré-candidatura do deputado federal Célio Studart, que pretendia concorrer à Prefeitura. Célio não compareceu à convenção. Gastão afirmou neste sábado que a decisão de apoiar Evandro foi tomada em conversas com a executiva estadual do partido e com os pré-candidatos a vereador.

Sobre a vice, ele ressaltou que é necessário que os partidos da aliança sejam escutados. "Nós estamos também discutindo, sabendo de todo o arco de alianças que nós temos, sabemos que a chapa majoritária, ela precisa ouvir todos os partidos que estão na base. Precisa ouvir o MDB, o PP, o PSB e os demais partidos além do PT", disse Gastão, acrescentando: "Mas nós queremos que o PSD também seja ouvido".