Sete caciques políticos negociam e irão decidir a vice de Evandro

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), possui um grande arco de alianças com oito partidos apoiando o nome dele no pleito. Destas siglas, nomes importantes da política estadual são responsáveis por dialogar e definir quem será a vice do petista. Dentre os líderes do bloco, sete possuem mais destaques na mesa de negociações.



Estes caciques são: o próprio Evandro, o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes (PSB), o presidente do PSB, Eudoro Santana, e os presidentes municipais e estaduais do PSD, Luiz Gastão e Domingos Filho, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em fase final de discussões, o nome parece estar já pré-definido, de acordo com o que interlocutores confidenciaram ao O POVO, sendo a a favorita a deputada estadual Gabriella Aguiar, filha de Domingos. Um dos ouvidos disse que na política tudo é possível, mas, a preço de hoje, não crê em reviravolta, com a vaga saindo do PSD e indo, por exemplo, para o PSB.