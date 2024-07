Quem é Gabriella Aguiar, escolhida para ser vice de Evandro em Fortaleza

Deputada Gabriella Aguiar (PSD) Crédito: Foto: Junior Pio / Alece

Escolhida para ser a pré-candidata a vice na chapa do PT que disputará a Prefeitura de Fortaleza em 2024, Gabriella Pequeno Costa Gomes de Aguiar, tem 34 anos, e é médica geriatra. Deputada estadual no seu primeiro mandato, foi eleita para uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 2022, com 83,1 mil votos. Só em Tauá, berço político da sua família, foram 15,1 mil votos. Apesar da entrada recente na vida pública, a parlamentar vem de família tradicional na política cearense. É filha do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Além de ser irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD), que está no seu quarto mandato em Brasília. Gabriella é também neta do ex-prefeito de Tauá Domingos Aguiar.