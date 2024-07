Luísa confirma acordo para voltar à Secult caso não seja candidata a vice

Cela filiou-se ao PSB em movimento para poder ser vice de Evandro em Fortaleza. Ela disse que sua volta a Secretária foi firmada com Elmano a depender de sua tarefa pelo partido

Luísa Cela (PSB), cotada para ser vice de Evandro Leitão (PT) na eleição da Prefeitura de Fortaleza, afirmou que houve acordo com o governador Elmano de Freitas (PT) para ela voltar à Secretária da Cultura (Secult) caso não seja candidata.

Cela participou de almoço político com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na Associação de Jovens Empresários (AJE), nesta sexta-feira, 12, e disse ao O POVO que a tarefa que for designada pelo PSB irá marcar a sua disposição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se for para eu estar na campanha de uma forma mais integral, eu preciso permanecer licenciada. Obviamente não posso voltar para a Secretária. Para eu voltar, só poderia fazer campanha nas noites, nos finais de semana, não teria como eu ter uma tarefa na campanha. E essas coisas estão se definindo", disse.