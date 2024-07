Vice de Evandro deve ser anunciada na convenção; bastidores apontam Gabriella Aguiar como favorita

De acordo com interlocutores ouvidos pelo O POVO, as tratativas estariam já pré-definidas favoráveis a indicação da deputada estadual Gabriella Aguiar para compor chapa

Ela é filha do presidente estadual do PSD, ex-vice-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Domingos Filho, principal líder do partido no Estado, e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. Fontes confidenciaram que Gabriella tem crescido muito ao longo das últimas semanas, desde que foi citada como alternativa pelo deputado federal Luiz Gastão, presidente do PSD em Fortaleza, em entrevista à rádio O POVO CBN no fim de junho.

Até a oficalização da candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) os partidos aliados discutem quem será a candidata a vice. A definição é de que seja uma mulher . Interlocutores ouvidos pelo O POVO consideram a situação já pré-definida. A tendência seria o PSD levar a melhor na disputa com o PSB. A indicação da deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) cresce na bolsa de apostas.

A confirmação de quem será a candidata a vice-prefeita na chapa liderada por Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza deverá ficar para a convenção partidária. A data para o evento ainda não está fechada. A previsão é de que ocorra no dia 4 de agosto. Porém, o PT deseja a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por isso ainda espera o acerto com a agenda do chefe do Poder Executivo federal.

Além do PSD, o outro partido no páreo pela vice de Evandro é o PSB, do senador Cid Gomes e presidido por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Na sigla, a principal opção é Luísa Cela, que se afastou do cargo de secretária da Cultura do Estado no início de junho para ficar disponível para estar na chapa de Evandro. Correndo por fora está a vereadora Enfermeira Ana Paula, também do PSB.

A sensação entre fontes ouvidas pelo O POVO é cada vez mais favorável à parlamentar. Pessoas com trânsito na cúpula dos partidos reitaram que a política é dinâmica e tudo pode acontecer. Mas, uma das fontes que conversaram com a reportagem disse não acreditar em "reviravolta" e a vaga sair das mãos de Gabriella.

Já no PSD, além de Gabriella, Gastão citou como alternativa também Cláudia Brilhante, que foi candidata a governadora do Ceará em 2002 pelo extinto PTB.

Onde está a força dos partidos?

PSB e PSD são as duas principais forças da aliança governista ao lado do PT. O PSB é o maior partido do Ceará em número de prefeitos. O partido é liderado pelo senador Cid Gomes e foi crucial para o PT, por criar dissidência dentro do PDT e fragilizar o grupo que dá sustentação ao prefeito José Sarto. O próprio Evandro deixou a legenda pedetista, mas não acompanhou Cid e se filiou ao PT. Outros nove deputados estaduais e cinco suplentes buscam na Justiça o reconhecimento do direito de mudar de partido sem perda de mandato. Eles tiveram vitória no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Caso a decisão seja confirmada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a expectativa de Cid é de que eles migrem para o PSB.

Por outro lado, o PSD, que também é forte em número de prefeitos, cresceu muito em Fortaleza na janela partidária e construiu robusta bancada de vereadores, com sete parlamentares, a segunda maior força da Câmara Municipal, atrás apenas do PDT. O PSB tem dois vereadores.

Na entrevista à rádio O POVO CBN, Gastão destacou o cenário na Capital. "Olha, em termos de Fortaleza a liderança do PSD, os três deputados federais do PSD, juntos, a bancada federal do PSD teve mais de 180 mil votos em Fortaleza. Então nós estamos discutindo votos e presenças na capital. Quantos votos o PSB teve?", indagou.

Apesar disso, o PSD ainda discute a possibilidade de candidatura própria, com o deputado federal Célio Studart. "O debate sobre vice para mim é muito menor do que o debate sobre concorrer", disse o pré-candidato, em entrevista nesta semana à Rádio O POVO CBN.

Domingos Filho, pai de Gabriella, em entrevista também à O POVO CBN, destacou a legitimidade da pré-candidatura de Célio, mas destacou haver também conversas para a aliança com o PT.