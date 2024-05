Fora da disputa à Prefeitura, Luizianne viaja para evento em defesa da Palestina

Ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins publicou foto da delegação brasileira na Turquia e encontrou-se com Zwelivelile Mandela, neto do líder e ex-presidente sul-africano Nelson Mandela

Luizianne publicou foto da delegação brasileira e encontrou-se com Zwelivelile Mandela, neto do líder e ex-presidente sul-africano Nelson Mandela , ícone da luta contra o Apartheid — regime de segregação racial que existiu na África do Sul por décadas.

A região é palco de um conflito, envolvendo o grupo Hamas e Israel , que tem crescido desde outubro do ano passado e já provocou milhares de mortes e o deslocamento de milhões de pessoas no Oriente Médio.

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), está na Turquia, onde participa da 5ª Conferência Internacional de Parlamentares pela paz na Palestina, evento que discute temas em defesa da população e do território palestino , localizado no Oriente Médio.

A cearense também participou de encontro com parlamentares mulheres da América Latina e do Marrocos e de reunião entre parlamentares latino-americanos e o presidente da Liga Internacional de Parlamentares em Defesa da Palestina. "Muito diálogo sobre direitos humanos", comentou.

A viagem ocorre após Luizianne ser preterida em disputa interna pela pré-candidatura do PT nas eleições de 2024 em Fortaleza, na qual o partido optou pelo nome de Evandro Leitão, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para representar a legenda, à qual é recém filiado.

Há semanas, o PT definiu o método de escolho do pré-candidato, por meio de Encontro, como tradicionalmente ocorre. Em 7 de abril, filiados votaram para eleger chapas de delegados que teriam direito ao voto, proporcionalmente, em encontro realizado no dia 21 do mesmo mês. As chapas que apoiaram Evandro Leitão obtiveram, no somatório, a maioria dos votos.

Já no dia 7, o clima na sede do partido, no bairro Benfica, era de festa pró-Evandro, que teria a maioria dos delegados no encontro; o que ocorreu. O PT tinha ainda outras três pré-candidaturas, de Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Artur Bruno. Todos retiraram as pré-candidaturas antes do encontro.