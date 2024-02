Número de palestinos mortos por conflito entre Israel e Hamas chega a 28 mil

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou que 117 palestinos morreram nas últimas 24 horas em virtude dos ataques aéreos israelenses na região. O número total de mortos subiu para 28.064, desde o início do conflito entre Israel e Hamas, segundo o ministério, que não distingue civis e combatentes. Outras 67 mil pessoas ficaram feridas.

Neste sábado, 10, ataques aéreos israelenses à cidade de Rafah, no Sul da Faixa de Gaza, deixaram ao menos 44 palestinos mortos, segundo autoridades municipais de Rafah. Em Khan Younis, também no sul de Gaza, as forças militares israelenses atacaram o Hospital Nasser, o maior da região, levando a cinco mortes e deixando cinco feridos. No norte de Gaza, em Deir al-Balah, outro ataque levou à morte de cinco pessoas e deixou dez feridos.

Em Rafah, moradores da região, evacuam a cidade diante da ameaça de uma ofensiva terrestre do Exército de Israel. Nesta sexta, 9, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou que as forças militares apresentem um plano de evacuação da cidade. Segundo Netanyahu, quatro batalhões do Hamas permanecem em Rafah. A cidade é um dos principais corredores de entrada de ajuda humanitária na região.