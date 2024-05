Apoiadora de Luizianne diz que foram derrotadas as principais lideranças da construção do PT

“Esse encontro, é verdade, consolida uma candidatura, mas não é a vitória do Partido dos Trabalhadores. Não é. Os 43 anos dedicados [ao PT] me autorizam a dizer isso: esse encontro consolida a derrota das principais lideranças que estiveram na construção desse partido”, aponta. A fala da petista foi compartilhada em vídeo pelo superintendente do Ibama Ceará, Deodato Ramalho, também apoiador de Luizianne.

Leda Carvalho avalia que “o PT saiu derrotado” do encontro municipal que elegeu Evandro Leitão como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores nas eleições pela Prefeitura de Fortaleza. Carvalho é da corrente partidária Diálogo e Ação Petista , que apoia o nome deputada federal Luizianne Lins.

Como exemplo, ela atrelou a “derrota” a nomes de caciques da legenda e a outros então pré-candidatos: “Consolida a derrota do companheiro Guimarães, do companheiro Zé Airton, da companheira Larissa, do companheiro Guilherme, em nome de uma chapa que eu não sei onde foi construída”.

Leda também citou políticos que não são do PT, como o vereador Leo Couto (PSB): “O que posso dizer aqui sem medo de errar: André Barbosa, não lhe conheço. Leo Couto, não lhe conheço”. Nesse momento, ela foi ovacionado por aliados da ex-prefeita.

“O que reconheço é que saímos derrotados. O PT saiu derrotado. E receio chegar a cortarmos em 2016 e termos que mobilizar não os que não conheço, mas aqueles companheiros que reconheço aqui que votaram com Guilherme, que votaram com Guimarães, que votaram com Larissa, ter que se levantar. Nós não temos o que comemorar, companheiros, mas temos uma tarefa política: defender esse partido”, finalizou Leda.