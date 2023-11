Palestina: conheça o país envolvido na guerra Israel-Hamas

Conheça a Palestina e entenda as origens do país impactado pelos conflitos Crédito: hosnysalah/Pixabay

É o historiador grego Heródoto que apresenta ao público um dos primeiros registros da região Palestina. “Os fenícios e os sírios da Palestina prepararam 300 navios”, relata em sua descrição da invasão persa na Grécia. Após a Primeira Guerra Mundial, o país foi um dos territórios sob comando otomano a ter sua administração transferida ao Reino Unido pela Liga das Nações, em 1922. Mas enquanto as outras regiões eventualmente se tornaram independentes, a Palestina permaneceu incorporada ao Mandato Britânico até 1947. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conheça as origens históricas do país e entenda o contexto da guerra Israel-Hamas.

Onde é a Palestina hoje? O território palestino atualmente está situado em uma área não contínua que reivindica a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. O que é a Faixa de Gaza? A Faixa de Gaza é um espaço fronteiriço entre o Egito e Israel com população aproximada de 2,1 milhões, incluindo 1,7 milhões de refugiados palestinos, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Ainda de acordo com a ONU, o território, banhado pelo Mar Mediterrâneo, possui 81,5% de seus habitantes em situação de pobreza e uma taxa de desemprego geral de 46,6% (48,1% para os refugiados palestinos que vivem nos campos). A área é controlada pelo grupo Hamas desde 2007, seguindo a expulsão da Autoridade Palestina de Gaza. Por que a guerra entre Israel e Palestina? O conflito territorial possui parte de suas origens na Declaração de Balfour, carta endereçada a Lionel Walter Rothschild, o Barão Rothschild, líder da comunidade judaica no Reino Unido, em 1917. Em 67 palavras, o secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, afirmou visão favorável para “o estabelecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para o povo judeu”.

A decisão se relacionava com o conceito de sionismo, citado por Theodor Herzl em 1896. O movimento defende a autodeterminação judaica e a sua materialização em um estado próprio. Após incentivos do Império Britânico à imigração judaica e a consequente supressão da Revolta Árabe de 1936, o Reino Unido anunciou a saída da Palestina em 1948, ao deslocar a questão do território para a ONU. Anteriormente, em 29 de novembro de 1947, a ONU sugeriu a “Partilha da Palestina”, que culminaria no estado de Israel. “A partilha, ou Resolução 181 da ONU, votada em novembro de 1947, recomendava 57% dos territórios aos colonos judeus”, explica Marcos Feres, coordenador do núcleo de comunicação da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal).

Em 1948, Israel se denominou como um país independente e foi reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Soviética. O que é a Nakba? O termo “nakba”, de origem árabe, significa “catástrofe” ou “desastre” e é utilizado para descrever os impactos à população palestina durante a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1948. Dados da ONU estimam que mais de 750 mil palestinos foram forçados a deixar suas terras na época. Palestina e o orientalismo Em sua obra “Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente”, o estudioso palestino Edward Said destaca o termo como a universalização do imaginário sobre povos não-ocidentais, associado a um processo colonizador.