Pré-candidata da Rede critica PT por escolher Evandro ao invés de Luizianne: "Os mesmos coronéis"

“Como falar que foi um processo democrático se a disputa foi entre uma mulher (Luizianne) que conhece o partido, está no partido há 35 anos, foi prefeita duas vezes e pontuava três vezes mais nas pesquisas do que o outro candidato (Evandro)?”, declarou Cindy.

A pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza pela Rede Sustentabilidade, Cindy Carvalho, única mulher restante entre os nomes cogitados, criticou a escolha do PT por Evandro Leitão , ao invés de Luizianne Lins . Em vídeo publicado nas redes sociais no domingo, 21, ela questionou o modelo interno de seleção.

A pré-candidata pela Rede ainda afirmou que a escolha do presidente da Assembleia em detrimento de uma mulher, que tem, segundo ela, uma trajetória reconhecida no PT, e no contexto político de Fortaleza, levanta questões sobre a representatividade feminina e a influência do machismo estrutural na política.

Cindy destacou que se as mulheres, mesmo sendo a maioria do eleitorado brasileiro, são desprezadas na política, isso implica em uma manutenção da velha política com "os mesmo coronéis".