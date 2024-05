Só Evandro e Luizianne inscrevem candidaturas em encontro do PT

No encontro do PT que decide a candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza, há duas candidaturas inscritas. No começo do evento, o presidente municipal do partido, Guilherme Sampaio, comunicou que a mesa recebeu as pré-candidaturas de Evandro Leitão e Luizianne Lins.

Eram também pré-candidatos Larissa Gaspar, Artur Bruno, que havia antecipado que retiraria candidatura, e o próprio Guilherme. Mas, eles não levaram as postulações ao encontro.

Na eleição das chapas, em 7 de abril, os apoiadores de Evandro garantiram 118 dos 200 delegados. Luizianne ficou com 58. A tendência é o presidente da Assembleia ser confirmado candidato.