Evandro usará 'L', de Leitão, como marca e considera Luizianne 'fundamental': 'Irei atrás dela'

"Ela é fundamental em todo esse processo. Então, com certeza eu irei atrás dela e dizer que, de forma muito humilde e respeitosa, irei seguir todos os passos que o PT determina, que ele busca dar como parâmetro”, ponderou Evandro, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Primeiro dizer que a deputada Luizianne , disse agora há pouco e repito, ela é extremamente importante pela liderança que ela tem, pelo que ela representa para Fortaleza e para o Estado do Ceará e para a política do nosso País. Então, eu irei atrás dela", iniciou.

Oficializado pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza , o deputado estadual Evandro Leitão afirmou que buscará apoio da deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins (PT), por considerá-la "fundamental no processo". A declaração foi dada em entrevista coletiva após anúncio do resultado no encontro municipal deste domingo, 21.

O pré-candidato informou que usará, a exemplo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o “L de Leitão” como marca. Segundo ele, a “unidade” estabelecida durante esse trabalho, que definiu seu nome para a disputa, será também construída junto aos partidos aliados.

“Não se faz gestão se não for com grupo, além do projeto, com o grupo de pessoas, com o grupo de partidos. E esses todos partidos aliados vamos buscar conversar, dialogar, para nós construirmos juntos uma cidade que teremos o orgulho de morar aqui, que os fortalezenses teremos orgulho”.

Evandro considera que o partido “sai mais forte de todo esse processo”. O parlamentar colocou na conta de todos a “responsabilidade de manter a união” na legenda.