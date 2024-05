Elmano diz que Evandro "pode ser uma grande revelação" na disputa pela Prefeitura de Fortaleza

A declaração emerge após o chefe do Executivo estadual elogiar a retirada da pré-candidatura da ex-prefeita de Fortaleza, deputada federal Luizianne Lins (PT)

Ele teceu elogios ao recém-filiado e recordou o trabalho que Evandro desempenhou quando ainda era secretário do Estado do Ceará. Ele menciona, também, que Leitão, ao ser candidato à deputado estadual, teve um aumento significativo de votos em relação às campanhas anteriores.

"Onde ele (Evandro) trabalha faz bem as coisas, de maneira dedicada e, efetivamente, é um nome que, penso eu, pode ser uma grande revelação para uma disputa de cargo majoritário, como está se apresentando", disse Elmano nesta quinta-feira, 25, durante a entrega de 23 veículos para a Secretaria do Trabalho (SET).

O governador citou o encontro que teve com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann nesta quarta-feira, 24, em Brasília. Na reunião, que contou com a participação de Evandro, Elmano mencionou que a petista "foi muito clara ao dizer que Fortaleza é uma cidade absolutamente prioritária para o PT".

"Mas acho que, mais importante até do que isso, é a sensibilidade social. Ela conheceu o Evandro e a história dele, que começou num bairro de Fortaleza, com um programa de esporte em bairros pobres, não era candidato a nada, nem pensava em ser político e estava lá, com crianças", seguiu.

"Esse é o Evandro Leitão que o povo de Fortaleza vai conhecer cada vez mais", concluiu.