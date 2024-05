Evandro diz que irá procurar Luizianne, mas "tem que respeitar o tempo das pessoas"

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza afirmou que não se pode querer "simplesmente passar por cima ou tratorar"

"Primeiro, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. A gente não pode querer simplesmente passar por cima ou tratorar. A gente tem que respeitar os momentos e no momento mais apropriado nós iremos procurar a deputada Luizianne. Isso é fato, eu irei procurá-la", afirmou.

Questionado pelo O POVO sobre procurar a ex-prefeita, e a principal postulante na corrida interna do PT para concorrer à Prefeitura, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) destacou que não se pode querer "passar por cima" ou "tratorar", mas respeitar "o tempo das pessoas".

Após ter sido escolhido pelo PT como candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) afirmou nesta terça-feira, 23, que irá buscar a deputada federal Luizianne Lins (PT), mas é necessário ainda esperar algum tempo até o encontro com a petista.

A postura de Luizianne em relação à candidatura de Evandro ainda é incerta. Ela condicionou o seu apoio ao candidato do PT se o processo não tivesse "influências externas", algo que a deputada alegou após a votação dos delegados.

Evandro lembrou da escolha dos delegados, que o confirmaram como pré-candidato da sigla petista ao Paço Municipal. "Claro que a gente tá só respeitando. Nós tivemos no domingo um processo interno do PT e só dar um tempinho para que a gente possa procurar (a Luizianne)", declarou.

Já entre os aliados do presidente da Alece, há quem considere que já será lucro se Luizianne se mantiver neutra, não se manifestando contrária ao candidato. O entorno de Evandro não vislumbra um apoio, pelo menos não tão fácil.

Líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães disse que buscará levar Luizianne a apoiar Evandro e destacou como prioridade a unidade do partido.



"Se não trouxer (apoio de Luizianne a Evandro), não tem problema. Eu vou lutar pra trazer, mas isso faz parte", disse o deputado federal. "Tem a decantação, o PT é assim. O que nós temos de preservar é a unidade do PT. Eu já perdi no PT e no outro dia que eu perdi eu fui apoiar", afirmou Guimarães.