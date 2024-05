Petistas avaliam que apoio de Luizianne a Evandro é "fundamental" e defendem unificação

“Não dá pra gente pensar numa campanha em Fortaleza e desconhecer, de fato, a liderança, o recall que a deputada Luizianne tem. Ela precisa entrar na campanha. A campanha, de fato, é do Partido dos Trabalhadores”, disse o deputado Moisés Braz, secretário do Desenvolvimento Agrário na gestão de Elmano de Freitas (PT). Na visão do parlamentar, apesar do partido ser plural, “depois a gente toma a posição, todo mundo entra”. “Nós vamos, sim, trazer a nossa companheira pra dentro da campanha”, ressaltou.

A vitória de Evandro já era tida como certa, diante do resultado da eleição de delegados no dia 7 de abril. Petistas já fazem acenos para que a deputada apoie Evandro, e avaliam que a presença da deputada na campanha é “fundamental” pela trajetória pública da parlamentar em Fortaleza, onde já foi prefeita por dois mandatos.

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), foi escolhido neste domingo, 21 de abril, como candidato do PT na disputa pela prefeitura de Fortaleza . Até os momentos finais, a candidatura de Evandro competia com o nome da deputada federal Luizianne Lins (PT). Os dois foram os únicos a se inscreverem como pré-candidatos no encontro, que terminou com a deputada retirando a candidatura e Evandro ganhando 141 votos de delegados.

Na mesma linha, seguiu Júlio César Filho (PT), que foi líder do governo de Camilo Santana (PT), enquanto governador do Ceará. Ele ressaltou que Evandro irá buscar todos os pré-candidatos para diálogo. “O diálogo de união, o diálogo de unidade do Partido dos Trabalhadores da Cidade de Fortaleza. E é óbvio que a ex-prefeita, deputada federal Luizianne Lins, é peça fundamental para que a gente possa sair cada vez mais fortes”, disse.

Ele apontou que a deputada chegou a conversar “inúmeras vezes” com o líder do Governo Lula, José Guimarães (PT), e com o presidente estadual do PT, Antonio Alves Filho, o Coninho. “É muito difícil a eleição em Fortaleza, como é nos outros municípios todos. Mas pelo eleitorado que tem Fortaleza, pelas candidaturas que estão se desenhando, a gente precisa estar muito unido e é fundamental a presença da Luizianne”, ressaltou ainda.

Apesar do resultado favorável a Evandro, os delegados de Luizianne se abstiveram do processo . Foram 58 delegados votando na abstenção. A movimentação foi pensada como uma forma de mostrar que “não houve consenso” no nome de Evandro.

E seguiu: “Minha expectativa é que ela esteja presente na campanha, na minha opinião, é muito importante para a campanha do Evandro a participação dela. Todo mundo sabe que ela é querida dentro e fora do PT”, avaliou.

O presidente petista ressaltou que o apoio de Luizianne é importante e que os apoiadores dela devem ser buscados para participar da campanha de Evandro. “A Luizianne é uma liderança política muito madura e tem um grau de responsabilidade política com o projeto do PT também muito forte”, disse.

Após a vitória, o presidente municipal do PT, que também era pré-candidato, Guilherme Sampaio, avaliou que cabe a Evandro fazer essa ponte com Luizianne e buscar o apoio da petista. “Cabe agora ao Evandro a responsabilidade política de procurar a Luizianne e todas as lideranças que estiveram na campanha dela e convidá-los a se integrarem na campanha dele”.

Ele detalhou ainda as dificuldades que devem aparecer na eleição: vão enfrentar José Sarto (PDT) e a máquina da Prefeitura e duas candidaturas de direita e uma de extrema-direita. “Precisamos sair com uma campanha realmente forte, codificada, apresentando como foi o governo exitoso do ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da educação, continuidade do nosso governador Elmano de Freitas, para que a gente possa apresentar para a população cearense, agora nessa nova fase, depois de hoje, já construindo o nosso plano de governo, ouvindo a população”, apontou.

"A nossa chapa se absteve do processo, enfim, não votou a favor nesse momento do deputado Evandro, mas eu acredito que tem muito tempo para se conversar e para, se for o caso, logicamente, amadurecer essa ideia, porque nós queremos governar Fortaleza, logicamente, com o PT, mas nós também queremos dizer qual o PT e qual a cidade que nós queremos", disse a vice-presidente do PT em Fortaleza, Liliane Araújo, ligada à Luizianne no processo.

Guimarães minimiza se Luizianne não apoiar

Guimarães disse que buscará levar Luizianne a apoiar Evandro e destacou como prioridade a unidade do partido. No entanto, minimizou diante da possibilidade dela não concretizar a movimentação. "Se não trouxer (apoio de Luizianne a Evandro), não tem problema. Eu vou lutar pra trazer, mas isso faz parte", disse o deputado federal.

"Tem a decantação, o PT é assim. O que nós temos de preservar é a unidade do PT. Eu já perdi no PT e, no outro dia que eu perdi, eu fui apoiar", afirmou Guimarães.