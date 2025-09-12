Bolsonaro condenado: veja como votaram os ministros do STF

Alexandre Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin compõe a 1ª Turma do STF / Crédito: Rosinei Coutinho e Luiz Silveira, ambos do STF

Por quatro votos a um, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus integrantes do núcleo crucial da trama golpista. Formado por cinco ministros, o colegiado também definiu na quinta-feira, 11, as penas que cada um dos condenados deverá cumprir. A exceção do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que é imputado a três crimes, os golpistas respondem por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O relator afirmou, e reiterou durante o voto dos colegas, que Bolsonaro é o líder da organização criminosa que atentou contra o Estado Democrático de Direito, tentando subverter o resultado das eleições de 2022 e impedir que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumisse o Poder. LEIA TAMBÉM | Alexandre de Moraes: quem é o ministro do STF, relator do julgamento de Bolsonaro Flávio Dino Condenou por todos os crimes imputados: Alexandre Ramagem



Almir Garnier⁠



Anderson Torres⁠



Augusto Heleno ⁠



Mauro Cid ⁠



Paulo Sérgio Nogueira⁠



Walter Braga Netto⁠ Segundo a votar, Flávio Dino seguiu o voto do relator, mas defendeu redução de pena para Ramagem, Augusto Heleno e o general cearense Paulo Sérgio, por considerar que tiveram uma participação menor na trama golpista.

O ministro apontou Bolsonaro e Braga Netto com uma culpabilidade "bastante alta", assim como Anderson Torres, Almir Garnier e Mauro Cid tiveram culpabilidade "alta". Quanto a Bolsonaro, Dino o classificou como "figura dominante" na organização criminosa. Em dado momento do voto, o ministro também disse que STF não se intimidaria com "tweet, Mickey ou Pateta", referindo às pressões dos Estados Unidos sobre o Brasil, articuladas em parte pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente condenado. LEIA TAMBÉM | Flávio Dino: quem é o ministro do STF no julgamento de Bolsonaro

Luiz Fux Condenou por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: Mauro Cid

Walter Braga Netto⁠ Absolveu: Alexandre Ramagem ⁠



Almir Garnier⁠



Anderson Torres⁠



Augusto Heleno ⁠



Paulo Sérgio Nogueira⁠



Walter Braga Netto⁠ Numa fala de mais de 12 horas de duração, o ministro Luiz Fux foi o terceiro a votar. Ele divergiu do relator e de Dino e condenou apenas dois dos oito acusados e em apenas um dos cinco crimes imputados. Para Fux, ninguém pode ser punido apenas pela cogitação e Bolsonaro não pode ter cometido tentativa de golpe de Estado porque era presidente. Ele minimizou as diferentes versões da minuta golpista que circulou entre apoiadores do ex-presidente e afirmou que discursos contra o sistema eleitoral e as instituições não configuram tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, já que esse crime exige condutas violentas. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Fux classificou as reuniões de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, nas quais se discutiu um suposto decreto golpista, como "vaga cogitação" e ressaltou não haver provas de que Bolsonaro tinha conhecimento do plano que previa o assassinato de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin e nem dos bloqueios indevidos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia da eleição.