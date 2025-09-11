Dino aciona PF por ameaças recebidas após voto por condenação de réus na trama golpista

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou à Polícia Federal (PF) a abertura de uma investigação sobre ameaças contra ele nas redes sociais. O pedido foi formalizado em ofício enviado nesta quarta-feira, 11. Dino afirmou que passou a ser alvo de ameaças "imediatamente após" votar na terça-feira, 9, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

Muitas das mensagens mencionam o incêndio que matou a esposa de ex-primeiro-ministro do Nepal, ocorrido em meio a protestos que levaram à renúncia dele ao cargo. Entre os comentários das redes, que constam no ofício, há frases como "temos que fazer igual no Nepal" e "Nepal tá ensinando direitinho como se faz". "Como sabemos, há indivíduos que são conduzidos por postagens e discursos distorcidos sobre processos judiciais, acarretando atos delituosos - a exemplo de ataques ao edifício-sede do STF, inclusive com uso de bombas", destacou Dino no ofício. Ele também afirma que o voto foi proferido "no regular cumprimento da função pública que exerce". Na terça-feira, 9, ele seguiu o relator do caso, Alexandre de Moraes, em seu posicionamento pela condenação dos oito réus por todos os crimes imputados.