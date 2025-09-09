Moraes rejeita anular delação de Cid e vota para manter validade

Alexandre de Moraes no julgamentos da ação penal 2668, sobre o plano de golpe, na 1ª turma do STF / Crédito: Luiz Silveira/STF

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por crimes relacionados à trama golpista após as eleições de 2002, descartou a anulação da delação premiada do réu tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Moraes iniciou seu voto, na sessão da manhã desta terça-feira, 9, com a análise das preliminares levantadas pelas sustentações orais das defesas dos réus, que pediam a anulação da colaboração de Mauro Cid. O relator reiterou a voluntariedade da delação, negando ter havido influência da relatoria.

Ele lembrou estar pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), há vários anos, que a colaboração premiada não é algo exclusivo do Ministério Público, havendo, nos casos do STF, a necessidade de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifeste-se. Na presente ação penal, a PGR, em um primeiro momento, foi contrária à delação premiada, mas mudou o entendimento e concordou com sua realização. "Não há nenhum vício no acordo realizado pela polícia e o colaborador", afirmou. Não são oito versões O ministro Moraes afirmou que "beira a litigância de má fé" o argumento utilizado diversas vezes pelos advogados dos réus de que Mauro Cid apresentou oito versões diferentes em sua delação. "Basta a leitura da delação premiada para verificar que, por estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento, resolveu fracioná-lo em oito depoimentos, porque eram oito fatos diversos. São oito depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios", pontuou.

Moraes lembrou ainda que depoimentos posteriores sempre ocorreram por intimação da PF para novos esclarecimentos sobre novos fatos que surgiram no decorrer das investigações. Sobre eventuais omissões por parte do delator, que poderia acarretar em nulidade da delação, conforme levantado em sustentações orais das defesas, Moraes destacou que não há nulidade, apenas uma avaliação de possível diminuição de benefício ou até afastamento de benefícios compactuados. O relator afirmou que o vazamento de informações da delação (publicados em revista de grande circulação) e uso suposto uso de perfil no Instagram pelo delator "não afetam absolutamente em nada as informações oferecidas pelo réu colaborador, nem tampouco acarretaram qualquer prejuízo às defesas". Lembrou ainda que a veracidade das alegações do relator ainda está sendo objeto de investigação no inquérito 5005.