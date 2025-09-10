Fux vota para absolver Bolsonaro: placar é 2 a 1 por condenação

Julgamento continuará nesta quarta-feira, 10, com voto do ministro Luiz Fux / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação penal 2668, em julgamento na primeira turma da Corte. O placar está em 2 a 1 pela condenação. Faltam dois ministros votarem.

Fux é o terceiro ministro a votar no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados por crime de golpe de Estado. O placar está em 2 a 1 pela condenação. Ministro votou pela anulação No começo do julgamento, o ministro Fux votou pela incompetência absoluta do Supremo para julgar a ação contra Bolsonaro e os demais réus. "Não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro", destacou o ministro, que foi o primeiro a abrir divergência em seu voto no julgamento. Ele votou a favor do envio do processo para a primeira instância e da nulidade de toda a ação penal, por considerar que a maior parte dos réus já não tem mais foro especial. Anteriormente, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e outros réus.

"Nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo", afirmou. "Concluo assim pela incompetência absoluta do STF nesse processo, uma vez que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. Impõe-se a nulidade de todos os atos processuais praticados", acrescentou Fux em sua fala inicial. Na sequência, reiterou entendimento anterior de que, no caso de o julgamento se manter no STF, o plenário deveria ser o responsável por julgar e não a 1ª Turma, porque se tratam de crimes cometidos por, à época, um presidente da República. Cerceamento de defesa Luiz Fux destacou que "salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido" na denúncia. Lembrou serem 70 terabytes de arquivos, "sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitissem uma pesquisa", sendo ainda novos arquivos instruídos no curso da instrução processual.

Em razão da "disponibilização tardia" de uma "tsunami de dados", o ministro acolheu a preliminar da defesa de alguns réus de que houve violação da garantia da ampla defesa. Validade da delação premiada Fux lembrou que o Ministério Público, em um primeiro momento, votou pelo arquivamento da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Defendeu, no entanto, a possibilidade de mudança no entendimento, não sendo o Direito algo imutável. O ministro negou ter visto irregularidades na convocação ou nos questionamentos feitos ao réu e delator e votou pelo acolhimento do acordo de delação premiada de Mauro Cid e os benefícios propostos pela Procuradoria Geral da República.