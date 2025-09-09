Moraes diz que juiz não é 'samambaia jurídica' em processos

Defesa do general Augusto Heleno afirmou na semana passada que Moraes colheu provas e coagiu testemunhas, supostamente atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, pedindo assim a nulidade da relatoria; ministro rechaçou a alegação

Antes de iniciar o voto propriamente dito na ação penal 2668, que julga o "núcleo crucial" da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, o relator Alexandre de Moraes rebateu a defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno, que afirmou na semana passada que o relator colheu provas e coagiu testemunhas, supostamente atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, pedindo assim a nulidade da relatoria.

Moraes afastou qualquer possibilidade de nulidade, atribuindo esse tipo de argumentação à uma confusão sobre a atuação da Polícia, do Ministério Público e de magistrados durante uma ação penal. "Essa ideia de que o juiz deve ser uma 'samambaia jurídica' durante o processo não tem nenhum ligação com o sistema acusatório, isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado, dizendo o número de perguntas que ele deve fazer", afirmou.