Moraes diz que juiz não é 'samambaia jurídica' em processos

Antes de iniciar o voto propriamente dito na ação penal 2668, que julga o "núcleo crucial" da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, o relator Alexandre de Moraes rebateu a defesa do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), general Augusto Heleno, que afirmou na semana passada que o relator colheu provas e coagiu testemunhas, supostamente atuando como acusador e julgador ao mesmo tempo, pedindo assim a nulidade da relatoria.
Moraes afastou qualquer possibilidade de nulidade, atribuindo esse tipo de argumentação à uma confusão sobre a atuação da Polícia, do Ministério Público e de magistrados durante uma ação penal. "Essa ideia de que o juiz deve ser uma 'samambaia jurídica' durante o processo não tem nenhum ligação com o sistema acusatório, isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado, dizendo o número de perguntas que ele deve fazer", afirmou.
O ministro afirmou ser "necessária, legal e prevista, na jurisprudência do Supremo, a participação do juiz na instrução processual penal". "O juiz não só pode, como deve fazer perguntas, principalmente nos interrogatórios", acrescentou Moraes.
Tempo hábil
Moraes rebateu ainda a alegação de diversas defesas dos réus, de que não teria sido concedido tempo hábil para análise dos autos processuais. Lembrando ter havido quatro meses entre o fornecimento das provas até as alegações finais, o relator afirmou que não foram anexadas quaisquer informações importantes por parte das defesas.
"As defesas, ou a maioria delas, reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até o início das alegações finais, quatro meses se passaram e nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente para o processo", concluiu.