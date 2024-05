Geraldo Alckmin

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho (PSB) é um médico e político brasileiro que atua como vice-presidente da República (1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2026) e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É casado com a professora Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, conhecida como Lu Alckmin, desde 1979. Já serviu como governador do estado de São Paulo entre 2011 e 2018.