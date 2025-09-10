Bolsonaro foi condenado? Entenda votos até agora e o que esperar

Bolsonaro foi condenado? Entenda votos até agora e o que esperarOs ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux deram seus votos. Veja posicionamentos e quem serão os próximos ministros a votar
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete réus do “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado iniciou sua votação nesta terça-feira, 9.
Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux deram seus votos, cada um após argumentação sobre o nível de culpa de cada um dos réus a partir das provas apresentadas na denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR).
A seguir, entenda como foram as deliberações e o que esperar dos próximos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF):
Alexandre de Moraes: veja o voto do ministro
Relator do processo contra o núcleo crucial da trama golpista, Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar no julgamento. Ao longo de cinco horas de argumentação, Moraes listou o que para ele foram as provas da tentativa de um golpe.
Para isso, descreveu uma sequência de atos e citou documentos e mensagens que demonstram a existência de uma organização criminosa liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O voto de Moraes foi pela condenação dos réus em todas as acusações.
A exceção foi Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, que teve duas acusações suspensas por decisão da Câmara dos Deputados.
Para contextualizar seu voto, Moraes relembrou a live de julho de 2021 que Bolsonaro fez, atacando sem provas as urnas eletrônicas. Além disso, também destacou a reunião ministerial de 5 de julho de 2022, encontrada no computador de Mauro Cid, que comprova uma organização em torno de atacar o Estado Democrático de Direito.
As ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno de 2022, principalmente no nordeste, foram citadas como “abordagens não casuais” que, segundo Moraes, “comprovam a ilicitude da conduta”.
Os planos da trama golpista foram se intensificando, com Moraes lembrando do documento chamado “Punhal Verde e Amarelo” que previa a neutralização de autoridades. Ao citá-lo, o ministro disse que “não é possível banalizar esse retorno a momentos obscuros da nossa história”, em referência à Ditadura Militar.
Por fim, Moraes também citou o caminhão com bomba no natal de 2022, os ataques realizados no dia 12 de dezembro e a invasão de 8 de janeiro, que se tornou o episódio mais violento de ataque à democracia.
“Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições”, disse o ministro.
Flávio Dino: saiba o voto do ministro
Com uma argumentação mais breve que Moraes, Flávio Dino iniciou seu voto afirmando que a Constituição precisa estar preparada para enfrentar ameaças internas, evitando “cavalos de Tróia”, que segundo ele se utilizam das liberdades democráticas para se tornarem vetores de destruição dela própria.
Dino também destacou que crimes contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis e não podem ser objetos de indulto ou anistia. “Não cabe falar em extinção da punibilidade”, disse.
Flávio Dino votou a favor da condenação dos réus, mas fez ressalvas em relação ao relator por conta da participação de menor importância de três réus: Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira.
Outro destaque do seu voto foi quando o ministro defendeu que os atos apontados na denúncia da PGR não foram apenas “atos preparatórios”, mas fizeram parte da execução da tentativa de golpe. Para Dino, houve materialmente o início da execução do núcleo dos crimes.
Luiz Fux: confira voto do ministro
O ministro Luiz Fux votou pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar a ação contra Bolsonaro. "Não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro", destacou o ministro.
Ele votou a favor do envio do processo à primeira instância e da nulidade de toda a ação penal por considerar que a maior parte dos réus já não tem mais foro especial. "Nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo", afirmou.
"Concluo assim pela incompetência absoluta do STF nesse processo, uma vez que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. Impõe-se a nulidade de todos os atos processuais praticados", acrescentou.
Na sequência, reiterou entendimento anterior defendido por ele, de que, no caso de o julgamento se manter no STF, o plenário deveria ser responsável, e não a Turma, porque se tratam de crimes cometidos por, à época, um presidente da República.
Julgamento de Bolsonaro: falta um voto para condenação
Após os três votos dos ministros, o julgamento continua com sessões marcadas para acontecerem nos dias 11 e 12 de setembro. Em sequência, votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.
Se houver mais um voto a favor, formará a maioria pela condenação, sendo essa a linha de entendimento que prevalece no colegiado. Caso Fux seja breve, há a expectativa de que a ministra Cármen Lúcia apresente seu voto nesta quarta-feira.
Ainda não houve definição de penas, mas Moraes sugeriu somar as punições, enquanto Dino defendeu que houvesse penas diferentes, conforme o grau de culpabilidade de cada réu.
O POVO+ criou um agregador para acompanhar os votos dos ministros do STF ao longo do julgamento. Nele, estão disponíveis os votos em relação a cada um dos crimes cometidos pelos réus acusados. O recurso está em constante atualização conforme os votos vão sendo apresentados.