Bolsonaro foi condenado? Entenda votos até agora e o que esperar

Ministros da Primeira Turma do STF defendem seus votos no julgamento do chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado quando das eleições presidenciais de 2022 / Crédito: Gustavo Moreno / STF

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete réus do “núcleo crucial” da tentativa de golpe de Estado iniciou sua votação nesta terça-feira, 9. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux deram seus votos, cada um após argumentação sobre o nível de culpa de cada um dos réus a partir das provas apresentadas na denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR).

A seguir, entenda como foram as deliberações e o que esperar dos próximos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): Alexandre de Moraes: veja o voto do ministro Relator do processo contra o núcleo crucial da trama golpista, Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar no julgamento. Ao longo de cinco horas de argumentação, Moraes listou o que para ele foram as provas da tentativa de um golpe. Para isso, descreveu uma sequência de atos e citou documentos e mensagens que demonstram a existência de uma organização criminosa liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O voto de Moraes foi pela condenação dos réus em todas as acusações.

A exceção foi Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, que teve duas acusações suspensas por decisão da Câmara dos Deputados. Para contextualizar seu voto, Moraes relembrou a live de julho de 2021 que Bolsonaro fez, atacando sem provas as urnas eletrônicas. Além disso, também destacou a reunião ministerial de 5 de julho de 2022, encontrada no computador de Mauro Cid, que comprova uma organização em torno de atacar o Estado Democrático de Direito. As ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno de 2022, principalmente no nordeste, foram citadas como “abordagens não casuais” que, segundo Moraes, “comprovam a ilicitude da conduta”.

Alexandre de Moraes argumentou por cinco horas antes de revelar seu voto no julgamento do núcleo crucial da trama golpista Crédito: Rosinei Coutinho/STF Os planos da trama golpista foram se intensificando, com Moraes lembrando do documento chamado “Punhal Verde e Amarelo” que previa a neutralização de autoridades. Ao citá-lo, o ministro disse que “não é possível banalizar esse retorno a momentos obscuros da nossa história”, em referência à Ditadura Militar. Por fim, Moraes também citou o caminhão com bomba no natal de 2022, os ataques realizados no dia 12 de dezembro e a invasão de 8 de janeiro, que se tornou o episódio mais violento de ataque à democracia.