Em vídeo: 5 momentos cruciais do julgamento do STF nesta terça

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (9/9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, em uma semana considerada decisiva — com a votação dos ministros para condenar ou absolver os acusados. Primeiros a votar, os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, e Flávio Dino decidiram pela condenação do ex-presidente e demais acusados.

Moraes discursou por quase cinco horas e, desde o início de sua fala, deu indicativos claros de que condenaria os réus. Ele disse que que não há dúvidas de que Bolsonaro discutiu com as Forças Amadas a quebra da normalidade constitucional, citando uma série de provas e a sequência de eventos que comprovariam o papel do ex-presidente como liderança na tentativa de golpe em curso. Dino, por sua vez, divergiu de Moraes quanto à relevância da participação de alguns dos réus nos fatos em questão. Segundo o ministro, Jair Bolsonaro e Braga Netto ocupam a função dominante nos eventos, enquanto Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Augusto Heleno (ex-ministro ministro do Gabinete de Segurança Institucional) e Alexandre Ramagem (deputador federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência) tiveram uma participação de menor importância.

A sessão desta terça foi suspensa com o placar em 2x0 e o julgamento recomeça na quarta-feira, às 9h, com o aguardado voto do ministro Luiz Fux. Também faltam votar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Caso haja condenação de réus, os ministros precisam ainda deliberar sobre as penas de cada um. O relator Alexandre de Moraes fica encarregado de fazer uma proposta de fixação das penas, que será então votada pelos demais ministros. Confira cinco momentos de destaque do julgamento nesta terça, em vídeos.

1. Momento de tensão entre Fux e Moraes O momento de tensão entre Fux e Moraes no STF The British Broadcasting Corporation A sessão desta terça do julgamento de Bolsonaro no STF contou com diferentes momentos de tensão entre os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Um deles ocorreu após o ministro Flávio Dino ter feito uma intervenção durante da fala de Moraes. Fux pediu a palavra na sequência, elogiando o comentário de Dino, mas pedindo ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, para que fosse cumprido o combinado que eles fizeram antes da sessão iniciar, para que não houvesse intervenções durante os votos dos ministros.

Fux diz que esse não havia sido o combinado entre os ministros "naquela sala, aqui do lado...". Veja o momento no vídeo. A posição de Fux está sendo considerada importante entre bolsonaristas como um possível contraponto a Moraes, de quem é esperado um voto duro pela condenação. Serviria, assim, para fragilizar a tese de que houve uma tentativa de golpe. No entanto, mesmo que Fux se manifeste por uma condenação mais branda — ou uma absolvição, cenário considerado menos provável —, seu voto só terá impacto no julgamento se conseguir influenciar outros ministros.