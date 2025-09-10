Fux vê 'incompetência absoluta' do STF para julgar Bolsonaro

Ministro afirmou que não há, entre os réus, pessoas com prerrogativa de foro privilegiado

O ministro Luiz Fux votou pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar a ação contra Bolsonaro . "Não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro", destacou o ministro.

Ele votou a favor do envio do processo à primeira instância e da nulidade de toda a ação penal por considerar que a maior parte dos réus já não tem mais foro especial.

"Nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo", afirmou. "Concluo assim pela incompetência absoluta do STF nesse processo, uma vez que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. Impõe-se a nulidade de todos os atos processuais praticados", acrescentou.

Na sequência, reiterou entendimento anterior defendido por ele, de que, no caso de o julgamento se manter no STF, o plenário deveria ser responsável, e não a Turma, porque se tratam de crimes cometidos por, à época, um presidente da República.

