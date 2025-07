Quais são os casos mais marcantes de interferência de facções nas eleições do Ceará

Atuação do crime organizado avançou sobre disputas por prefeituras e câmaras municipais no Ceará. Facções ampliaram influência nas eleições de 2024, com compra de votos e ameaça a candidatos

As eleições municipais de 2024 no Ceará registraram um salto preocupante na atuação de facções criminosas em relação ao pleito de 2020. A presença desses grupos cresceu em número de municípios, formato de atuação e grau de influência sobre o processo eleitoral. Segundo levantamento do O POVO , ao menos 12 cidades cearenses foram alvo de investigações por coação a eleitores, financiamento ilícito de campanhas, extorsões a candidatos e ameaças a políticos.

Em comparação com 2020, quando havia sinais do problema em cidades como Maranguape, Redenção, Santa Quitéria, Fortaleza e na região do Sertão Central, o cenário de 2024 foi significativamente mais grave. A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chegou a citar o Ceará como um dos estados que mais preocupavam a Corte por conta do avanço de facções na política.

A escalada levou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) a colocar a atuação de faccionados como uma das principais ameaças ao processo democrático, ao lado da disseminação de fake news. O alerta foi reforçado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), que estruturou redes de investigação para rastrear candidaturas suspeitas de envolvimento com o crime organizado.

Nessa segunda-feira, O POVO+ lançou o documentário Guerra sem Fim: Facções e Política . A produção aborda a crescente influência do crime organizado na política do Ceará, explorando as conexões perigosas entre facções e o poder político.

O histórico recente mostra que, além da violência física, os grupos criminosos vêm se sofisticando politicamente: interferem em campanhas, financiam candidaturas, cooptam servidores públicos e se infiltram em estruturas de poder. A preocupação com as eleições de 2026 já começa agora.

Durante o julgamento, foi citada a delação de Daniel Claudino, o "DA30", que teria sido enviado do Rio de Janeiro ao Ceará com duas missões: tumultuar a campanha de Tomás Figueiredo (MDB) e "tomar" o município de Varjota da facção rival Guardiões do Estado (GDE). Segundo ele, o valor acordado pelo trabalho foi de “300 e poucos mil reais”.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) acusou Braguinha e o vice-prefeito Gardel Padeiro de abuso de poder político e econômico, com suposta atuação em conjunto com uma facção criminosa. Segundo a denúncia, o objetivo era influenciar o voto dos eleitores e violar a normalidade do pleito.

Considerado por magistrado do TRE-CE como o “ caso mais emblemático ” da eleição de 2024, o município foi palco de uma operação que resultou na cassação do mandato de José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), reeleito prefeito.

A petição do MPE incluiu ainda:

Pichações com ameaças a eleitores de Tomás Figueiredo (MDB);

Intimidações via mensagens e ligações;

Esvaziamento de atos de campanha com ameaças de agressões físicas e danos a apoiadores;

Ameaça de incêndio ao Cartório da 54ª Zona;

Compra de veículo de luxo em Fortaleza para entrega a criminoso no Rio, junto com R$ 1,2 milhão — entregues por dois servidores da Prefeitura.

Braguinha foi preso preventivamente antes da posse. A Justiça também autorizou buscas em sua residência. Em março de 2025, foi autorizado a deixar a prisão domiciliar por motivos de saúde, mas segue afastado da função. Ao retornar a Santa Quitéria, foi recepcionado por apoiadores e declarou-se “inocente igual a um passarinho preso na gaiola”.

Caucaia:

A Polícia Civil prendeu mais de 40 pessoas por envolvimento em ameaças e tentativas de interferência na eleição de Caucaia. Ao todo, 98 foram denunciadas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça.

A investigação apontou que um grupo criminoso atuava para intimidar eleitores e extorquir candidatos. Quase todos os postulantes à Prefeitura — entre eles Waldemir Catanho (PT), Naumi Amorim (PSD) e Emília Pessoa (PSDB) — sofreram ameaças diretas. Ao O POVO, o MPCE confirmou que todos os episódios estão sob investigação.

Fortaleza:

Na Capital, candidatos a vereador denunciaram ameaças diretas do crime organizado. O então vereador Márcio Cruz (PCdoB) chegou a registrar boletim de ocorrência após ser ameaçado por membros do Comando Vermelho, sendo forçado a mudar o local de seu comitê de campanha.

Em setembro e outubro de 2024, dois casos distintos de compra de votos resultaram em prisões em flagrante. Os acusados tinham ligação com o Comando Vermelho.

Sobral



A candidata à Prefeitura e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), foi alvo de ameaças. Um homem com vínculos com facção foi preso em flagrante após postar vídeo com intuito de intimidar a então candidata. O MPCE informou ao O POVO que o processo está no 2º grau, com recurso da defesa do acusado. Em maio de 2025, o homem foi condenado a mais de 8 anos de prisão.

Também houve denúncias de cobrança de até R$ 60 mil por parte de facções para permitir campanhas em bairros sob seu domínio. Eventos diversos durante o período eleitoral foram interrompidos por queimas de fogos, usadas como forma de intimidação.

Iguatu

No município de Iguatu, as eleições de 2024 também foram marcadas por suspeitas de interferência do crime organizado. Logo após o pleito, foi deflagrada a Operação Integridade, com participação da Polícia Federal e da Polícia Civil do Ceará, com objetivo de investigar tentativas de manipulação eleitoral com o apoio de facções criminosas.

Durante as investigações, uma advogada foi presa temporariamente, suspeita de intermediar valores entre uma campanha e um dos líderes do Comando Vermelho em Iguatu. Posteriormente, a Justiça concedeu à investigada o direito de cumprir a prisão em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

Em abril de 2025, um suplente de vereador foi afastado da Câmara por suposto envolvimento com facção criminosa e abuso de poder econômico nas eleições de 2024.

Há ainda o caso do prefeito eleito, Roberto Filho (PSDB), e do vice, Antônio Ferreira de Souza, conhecido como Francisco das Frutas. Em julho de 2025, a Justiça Eleitoral decidiu cassá-los e declará-los inelegíveis por oito anos, por supostas práticas de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.

Segundo os autos, há indícios de que a chapa buscou "contratar os serviços" de uma organização criminosa para obter vantagens eleitorais. Roberto aguarda no cargo o julgamento de recurso apresentado. Na segunda-feira, 26, o juiz decidiu rever a decisão e anulou a cassação. "Diante da insuficiência das provas de uma vinculação direta e dolosa dos candidatos com atos ilícitos eleitorais graves", justificou.

Canindé

Dias antes da eleição de outubro de 2024, o MPE realizou operação no município de Canindé contra uma vereadora investigada por compra de votos. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro, um caderno com nomes de eleitores e valores associados, além de armas de fogo e munições.

Segundo o MP, a suspeita é de que a parlamentar vinha distribuindo recursos financeiros para angariar votos, prática enquadrada como captação ilícita de sufrágio. Os investigadores apuram ainda o possível envolvimento de uma facção criminosa com atuação na região, que teria prestado apoio logístico à campanha da vereadora e de outros aliados políticos.

Ao O POVO, o MPE informou que segue sendo investigada a relação entre a campanha da vereadora e integrantes da facção. A promotoria investiga se houve coação de eleitores, financiamento ilegal e uso da estrutura do crime organizado para influenciar o resultado da eleição em Canindé.

Potiretama

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas (PP), encontra-se preso preventivamente desde abril de 2025, suspeito de ser o autor intelectual de um incêndio criminoso ocorrido em Alto Santo, município vizinho a Potiretama. De acordo com o MPCE, o incêndio teria sido praticado por integrantes de uma facção criminosa, supostamente a mando do então prefeito.

Em junho passado, o TRE-CE decidiu pela cassação do mandato de Luan Dantas (PP) e da vice-prefeita Solange Campelo (PT), por abuso de poder político, em acusação diferente da que resultou na prisão.

Segundo a ação no TRE-CE, Luan e Solange realizaram diversas publicações em redes sociais divulgando ações da Prefeitura Municipal de Potiretama, “enaltecendo sua campanha, bem como a manutenção, em período vedado, de propaganda institucional na rede social do referido Governo Municipal”.

Tamboril

No início de outubro de 2024, a Secretaria de Segurança de Tamboril recebeu denúncias anônimas de que supostos integrantes de facção criminosa estariam abordando moradores de um distrito do Município. Os dois acusados afirmavam serem integrantes de facção criminosa, questionavam sobre as preferências políticas dos eleitores na eleição para prefeito da cidade e apontavam estarem "fechados" com um candidato.

De acordo com a denúncia, os indivíduos teriam ido até as casas de populares e fizeram chamada de vídeo com um homem identificado por eles como "chefe". Esta pessoa teria ordenado que os moradores votassem em um candidato a prefeito. O caso foi denunciado ao Ministério Público.

Graça

No município de Graça, a Polícia Civil abriu investigação contra uma candidatura após denúncias de que grupos criminosos estariam proibindo a entrada de um candidato a prefeito em determinados locais da cidade, durante a eleição de outubro de 2024.

Jijoca de Jericoacoara

Em Jijoca de Jericoacora, a Justiça chegou a suspender eventos de campanha por dois dias após mensagens de Whatsapp e redes sociais tentando coagir o candidato Márcio Aldigueri (PSD), irmão do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB).

Acarape

Operação deflagrada na antevéspera da eleição visou desarticular supostos esquema de compra de votos em Acarape, que contaria ainda com a participação de membros de uma facção criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade, sendo apreendidos valores em dinheiro vivo, além de diversos extratos de Pix e títulos eleitorais.

A ação dos suspeitos envolvia pagamento de valores em dinheiro a eleitores e retenção de documento eleitoral para beneficiar determinadas candidaturas. A operação foi uma parceria da PF com o Gaeco/MPE e a Polícia Civil do Ceará.

Martinópole

O município de Martinópole também teve caso de suspeita de envolvimento de facção criminosa durante o período eleitoral de 2024. No início de outubro, o Ministério Públicos Eleitoral pediu à PF que investigasse um vereador por suspeita de integrar facção e de compra de votos. A denúncia anônima que iniciou a investigação cita ainda uma mulher que teria relação com o parlamentar, sendo o casal líderes do tráfico na região e integrantes do Comando Vermelho. O nome do vereador não foi revelado.

