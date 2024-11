Atuação de facções nas eleições teve compra de votos e até enviado do RJ para intimidações no Ceará

Chama atenção força do Comando Vermelho (CV) como principal grupo criminoso atuando em solo cearense no período eleitoral

A campanha eleitoral de 2024 trouxe consigo um novo agente com capacidade de influência política direta e indireta no transcorrer do processo eleitoral nos municípios cearenses. A presença e atuação de facções criminosas durante o pleito registrou episódios de ameaças e ataques a políticos e eleitores em algumas das cidades mais importantes do Estado; concomitantemente, autoridades foram mobilizadas para apurar denúncias de ocorrências concretas.

Lucas Barbosa, repórter especial do O POVO que estuda temáticas vinculadas à Segurança Pública, destacou a atuação do Comando Vermelho (CV) como principal grupo criminoso atuando em solo cearense no período eleitoral. No podcast Jogo Político, Barbosa citou casos em municípios de todas as regiões cearenses.