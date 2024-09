Suspeitos de ameaças a Izolda em Sobral e a eleitores de Jijoca são capturados

Uma operação da Polícia Civil do Ceará, para combater ameaças a candidatos e eleitores em municípios da Região Norte, terminou com duas pessoas capturadas por ameaça à ex-governadora e atual candidata a prefeita de Sobral, Izolda Cela (PSB).

Violência e eleição

A violência, rotineira no cotidiano da população nos municípios cearenses, afeta também a campanha eleitoral deste ano e tem os políticos como alvos de ataques ou ameaças até em algumas das cidades mais importantes do Estado. Autoridades são mobilizadas para apurar denúncias de ocorrências e ameaças concretas sofridas por candidatos aos cargos eletivos (prefeito e vereador) em 2024.

Candidatos a prefeito em Sobral, Caucaia e outros municípios tem relatado casos de ameaças. Na Capital um candidato a vereador fez Boletim de Ocorrência após relatar ter sido impedido de fazer campanha em determinados bairros por pessoas que se identificaram como membros de facção criminosa.

No caso de Izolda, em Sobral, um homem de 36 anos foi preso no início do mês por suspeita de integrar organização criminosa e por ameaçar a ex-governadora do Ceará e candidata à Prefeitura de Sobral.