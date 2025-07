Preso suspeito de expulsar moradores de casa após briga entre facções em Morada Nova

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como O POVO mostrou anteriormente, o conflito no local iniciou após uma ruptura entre antigos aliados: Gilberto de Oliveira Cazuza, o “Gilberto Mingau”, de 35 anos, que integra a lista de Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e José Witals da Silva Nazário, o “Playboy”.

Gilberto chegou a integrar a Guardiões do Estado (GDE), mas rompeu com a facção e, hoje, pertence ao Terceiro Comando Puro (TCP). Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Witals era um dos subordinados de Gilberto, mas, após deixar a prisão em setembro de 2024, ele decidiu abandonar o grupo.



Witals teria resolvido permanecer na GDE e buscar o apoio de outros criminosos rivais de Gilberto Mingau, de forma a disputar o domínio de regiões do Vale do Jaguaribe, principalmente, Uiraponga. Assim, ele teria passado a ameaçar pessoas que, supostamente, seriam ligadas a Gilberto Mingau.



De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), desde o início das ameaças ocorridas em Uiraponga, as forças de segurança vêm realizando ações ostensivas, com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), e investigativas, com a PCCE, para identificar e prender tanto os mandantes quanto os executores dos crimes.

Ainda segundo a corporação, mais detalhes da prisão envolvendo o criminoso serão divulgadas em coletiva de imprensa, às 11 horas, desta segunda-feira, 28, no prédio da Delegacia-Geral da PC-CE, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.