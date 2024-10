Advogada que transferiu R$ 10 mil para líder do Comando Vermelho em Iguatu vai para prisão domiciliar

A advogada Márcia Rúbia Batista Teixeira é suspeita de envolvimento com tráfico de drogas em Iguatu, no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram

A advogada Márcia Rúbia Batista Teixeira, suspeita de envolvimento com tráfico de drogas realizado pela organização criminosa Comando Vermelho (CV), em Iguatu, a 388,82 quilômetros de Fortaleza, teve a prisão temporária convertida em prisão domicilia, com uso de tornozeleira eletrônica. A defesa da advogada alegou que ela tem filho menor de 12 anos que depende dos seus cuidados. Investigações confirmaram que ela transferiu R$ 10 mil para líder da organização criminosa em Iguatu. A investigada foi presa durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no último dia 18 de setembro, em Iguatu. Além dela, mais duas pessoas foram detidas suspeitas de participação em um esquema de tráfico de drogas na região. O trio também é investigado por integrar uma organização criminosa atuante na localidade. Após a decisão da Justiça pela prisão domiciliar, o Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou, na última sexta-feira, 11, que a prisão da investigada seja reestabelecida para temporária. O órgão afirma que a acusada estava em prisão com prazo para cumprimento até o próximo dia 17 de outubro, e que o juízo interrompeu de forma prematura a medida imposta.

"Não há previsão legal para conversão de prisão temporária para prisão domiciliar, tendo em vista que se trata de prisão cautelar. Portanto, tendo em vista que a contagem se dá pela regra do prazo penal, o período somente encerraria no dia 17 do corrente mês", descreve o MPCE. O Ministério Público alega que a decisão deve ser restabelecida para a garantia da ordem pública "tendo em vista a gravidade concreta dos fatos imputados à requerente". Além disso, para o MPCE, o "argumento de que a requerente é mãe de crianças menor de doze anos, não enseja a automática conversão da prisão domiciliar e outra medida alternativa, sobretudo quando a análise dos autos revela a gravidade em concreto dos crimes". Conforme ainda MPCE, a advogada possui estreita relação com Thiago Oliveira Valentim, vulgo “Fumaça ou Smoke”, supostamente integrante a facção CV e líder do tráfico na região, que teria migrado para a Massa e tem atuação no tráfico de drogas em Iguatu. Foi identificado nas investigações conversas entre a advogada e Thiago, no que o Ministério afirma atravessar a relação “cliente-advogado”.