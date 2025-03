Braguinha retorna a Santa Quitéria e se diz "inocente igual a um passarinho preso na gaiola"

Braguinha permaneceu em prisão domiciliar, em Fortaleza, por 78 dias. A decisão de liberá-lo foi do desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, que considerou o estado de saúde do prefeito eleito. No entanto, o afastamento da Prefeitura foi mantido.

Ele lamentou a prisão, mas disse acreditar na Justiça. "Infelizmente aconteceu o que aconteceu, eu tenho certeza, eu acredito na Justiça, acredito em Deus e que nós vamos retornar sim, para o progresso e o desenvolvimento do nosso município. Não tenho porque me envergonhar, vou trabalhar e nós vamos chegar lá, a Justiça vai ser feita", concluiu.

Em entrevista ao mesmo veículo, Braguinha afirma agradeceu pela recepção e afirmou ser inocente. "Só resta agradecer a recepção que eu tive ao retornar da prisão. Eu tenho que agradecer a esse povo, e é a esse povo que eu tenho gratidão e que vou trabalhar muito por ele. Como diz o velho ditado: 'a voz do povo é a voz de Deus'. Eu estou com o povo, primeiro com Deus, e fico muito feliz com essa recepção. Todo mundo sabe da conduta do Braga, da decência do Braga, da honestidade do Braga, que o Braga é inocente igual a um passarinho que foi preso na gaiola", disse.

"(...) parece-me que a manutenção desnecessária do recolhimento domiciliar certamente ensejará sérias complicações do estado de saúde desse denunciado", aponta a decisão. "(...) tenho a compreensão de que a manutenção do obrigatório recolhimento domiciliar do denunciado José Braga Barrozo é medida que se revela excessiva e, além disso, sem qualquer utilidade prática", acrescenta.

Segue em exercício na Prefeitura , interinamente, o vereador Joel Barroso (PSB), presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria e filho do prefeito Braguinha . A própria eleição de Joel para a Mesa Diretora é questionada, pois ele está no terceiro mandato consecutivo, algo que o Supremo Tribunal Federal (STF) já proibiu. Mas, como ele tomou posse no primeiro mandato na mesa diretora em 1º de janeiro de 2021, e a decisão do Supremo foi de 7 de janeiro daquele ano, Joel e outros presidentes de câmara pelo Ceará têm entendido que a proibição só vale para os dois mandatos para os quais foram eleitos dali em diante.

Já o pedido para revogar o afastamento de Braguinha do cargo de prefeito foi negado por Luciano Nunes Maia Freire. "(...) não vejo como deferi-lo, diante do trâmite processual da ação penal correlata e da permanência da mesma situação fática que ensejou a decisão judicial cautelar de afastamento das funções".

O desembargador considerou ainda as "condições pessoais favoráveis do requerente, os seus antecedentes, e por não vislumbrar qualquer risco de reiteração criminosa, pois ultrapassado o período eleitoral".

Comparecimento semanal ao Cartório do Juízo Eleitoral da Zona de Santa Quitéria para informar detalhadamente as atividades desenvolvidas;

Proibição de ausentar-se do Estado do Ceará sem prévia autorização judicial;

Proibição de manter qualquer espécie de contato com os demais denunciados, as testemunhas do processo e quaisquer pessoas que tenham alguma relação (direta ou indireta) com os fatos narrados na denúncia criminal;

Comparecimento a todos os atos da instrução processual.

O magistrado diz na decisão: "Esclareço que o descumprimento de quaisquer dessas medidas cautelares, ainda que minimamente, poderá ensejar o imediato restabelecimento do decreto prisional preventivo."

A prisão domiciliar

A prisão preventiva de Braguinha e mais oito réus foi decretada em 31 de dezembro de 2024 pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Raimundo Nonato Silva Santos, em razão do recesso judiciário. Braguinha foi preso pela Polícia Federal em 1º de janeiro de 2025, pouco antes de tomar posse no mandato para o qual havia sido reeleito. A prisão foi mantida após audiência de custódia. O prefeito foi levado ao Centro de Triagem e Observações Criminológica (Cetoc) da Polícia Federal.

A defesa pediu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão das condições de saúde: perna amputada com uso de prótese e doença cardíaca com elevado risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Caso não fosse atendida, a defesa apontou como alternativa a transferência para o quartel da 4ª Companhia do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no bairro José Walter, em Fortaleza, onde haveria melhores condições para atender as necessidades.

O Ministério Público se manifestou contra a prisão domiciliar e a favor da transferência para o quartel dos Bombeiros, em caso de disponibilidade. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou não dispor de local com as condições necessárias. Então, em 5 de janeiro, o presidente do TRE-CE concedeu a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

O processo no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) tem número 0600001-85.2025.6.06.0000.