Elmano relata prisão dos autores de ataques a provedores e diz haver empresas sócias de facções

Todos os casos de ataques a provedores de internet no Ceará tiveram responsáveis presos. A informação foi dada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante encontro com jornalistas em Barbalha, no Cariri.

O governador pontuou ainda que em alguns casos, determinadas empresas ou eram do tráfico ou estavam associadas ao tráfico. “Há empresários que são vítimas e há empresários que são coligados com o crime. As investigação mostram que tem empresas que usavam de sua sociedade com o tráfico para que seus concorrentes fossem expulsos daquele território”.

O chefe do Executivo cearense disse ainda que o combate ao crime organizado tem sido feito pela Polícia Civil com o auxílio de inteligência e quer terminar o governo com o aumento da Polícia Civil do Ceará em 50%, e que espera que ela possa crescer mais ainda.

“Não é possível enfrentar o crime organizado sem aprofundar a inteligência para bater muito forte na cabeça desta serpente. O rabo dessa serpente é uma juventude pobre e usada para um matar o outro e o grande mal dessa serpente é a cabeça dela que é muita gente poderosa e rica, que neste momento faz um trabalho perigoso com a democracia o Estado brasileiro”.