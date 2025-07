Guerra entre facções: 4 pessoas são baleadas em 2 dias no Vicente Pinzón

Um homem foi baleado na manhã desta terça-feira, 8, na comunidade do Castelo Encantado, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, voltou a registrar nos últimos dias uma escalada no conflito entre facções criminosas. Somente nessa segunda-feira, 7, e terça-feira, 8, quatro pessoas foram baleadas no bairro, sendo que uma delas morreu. Os crimes estão inseridos no contexto da disputa entre as facções criminosas que agem na região. Há anos, o Vicente Pinzón registra, majoritariamente, a atuação da facção Guardiões do Estado (GDE), mas, nos últimos tempos, a organização criminosa tem passado por disputas internas.



Moradores também relataram ocorrências de tiroteios durante a madrugada. Vídeo que circula nas redes sociais mostra que a motocicleta de um morador chegou a ser atingida pelos tiros. A gravação também mostra marcas de bala em muros de residências. Na tarde da segunda, 7, como O POVO já havia mostrado, um homem havia sido baleado na rua Brisa do Mar. E, pela manhã, um homem de 25 anos foi morto a tiros na rua Josias Paulo de Sousa. Também nesses casos não houve suspeitos presos em flagrante. O POVO perguntou à SSPDS quais ações têm sido realizadas pelas Forças de Segurança do Estado diante dessa onda de violência no bairro. A pasta mencionou que a área conta com o patrulhamento de equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), da Força Tática (FT) e do Motopatrulhamento do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM).

“Além disso, a região conta com reforço de policiais em serviço extra, bem como com equipes do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque)”. Outros homicídios recentes no Vicente Pinzón Na semana passada, um outro homicídio já havia sido registrado no Vicente Pinzón. Na quarta-feira, 2, um homem identificado apenas como Luiz Fernando e pelo apelido de Lobim, foi executado a tiros. Esse crime segue sendo investigado, sem suspeitos presos até o momento.

Em junho, ocorreram, pelo menos, outros três assassinatos. Entre essas mortes está a do skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, de 15 anos. Ele foi assassinado em 30 de junho na rua São Luiz por integrantes da GDE.