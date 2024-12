Santa Quitéria: prefeito exonera servidores envolvidos em entrega de carro a traficante

O prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB) , diz que não autorizou viagem de servidores municipais para entregar um carro para o traficante apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) em diversos municípios da Região Norte do Estado. Além disso, ele informa que exonerou os servidores envolvidos no caso. Santa Quitéria fica a 223 km de Fortaleza.

O prefeito considera a ação eleitoral "precipitada, na medida em que se baseia em conjecturas e presunções pessoais despiciendas de suporte probatório". Conforme a nota, a exoneração dos servidores envolvidos consta na edição do dia 20 deste dezembro do Diário Oficial do Município sob nº 0850.

A manifestação de Braguinha ocorre após o Ministério Público Eleitoral (MPE) pedir a cassação e inelegibilidade dele e do vice-prefeito Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, Gardel Padeiro (PP), por abuso de poder político e econômico ao apontar envolvimento deles com integrantes de uma facção criminosa com o objetivo de influenciar o voto dos eleitores e violar a normalidade e legitimidade do último pleito.

A representante do MPE menciona que Francisco Leandro foi preso em 2020, ocasião em que foi descrito como "motoristas da facção" e "responsável pelo transporte de drogas". A promotora afirma que "os fatos relatados e as provas apresentadas indicam que os candidatos acionados agiram em conluio com o crime organizado para obter sucesso nas eleições municipais".

Veja nota do prefeito Braguinha na íntegra

"Em resposta à recente matéria jornalística veiculada nesse periódico referente a ação promovida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) que pede a cassação do prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, e de seu vice, Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, esclarece-se o seguinte.

José Braga Barrozo e Francisco Gardel, não pactuam com o crime organizado e repelem assim, qualquer tentativa de envolvê-los com as facções criminosas, que infelizmente, atuam em todo território nacional,

O prefeito José Braga Barrozo, não teve ciência, benefício e muito menos, prestou anuência a qualquer tipo de envolvimento de servidores públicos com membros de facção natural de Santa Quitéria, não autorizando a viagem mencionada na matéria que supostamente envolveria servidores.

Tão logo tomou conhecimento dos fatos, a partir da ação do MPE, o prefeito exonerou os servidores Francisco Leandro Farias de Mesquita e Francisco Edineudo de Lima Ferreira, conforme publicado no Diário Oficial do município 0850 de 20/12/2024.

É importante ressaltar que desde a eleição de 2020, tais acusações são requentadas por adversários políticos sem que haja qualquer prova que as corrobore. Assim, considera a ação eleitoral precipitada, na medida em que se baseia em conjecturas e presunções pessoais despiciendas de suporte probatório.

O prefeito José Braga Barrozo e o Vice-prefeito Francisco Gardel, mantém-se à disposição para colaborar com as investigações e confia na Justiça e na rápida resolução dos fatos, com a comprovação de improcedência.

A recondução do prefeito reeleito ao cargo se deu por meio do voto popular, em um processo democrático – inclusive com a intensa presença das forças de segurança – em disputa com dois outros concorrentes e o resultado refletiu a vontade da maioria dos cidadãos de Santa Quitéria.

Atenciosamente, e utilizando-se do seu direito a esclarecimentos.

José Braga Barrozo e Francisco Gardel Mesquita Ribeiro(Prefeito e vice-prefeito eleitos de Santa Quitéria)".

