Iguatu: juiz volta atrás e reverte cassação de prefeito e vice

Vice-prefeito de Iguatu, Francisco das Frutas, e prefeito Roberto Filho, ambos do PSDB / Crédito: Reprodução/Instagram

O juiz Carlos Eduardo Carvalho Arrais, da 13ª Zona Eleitoral, voltou atrás da cassação e declarou a legitimidade dos diplomas de Roberto Filho (PSDB) e Francisco das Frutas (PSDB), respectivamente, prefeito de vice de Iguatu, município localizado no Centro-sul cearense. "Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração "Recurso dirigido ao próprio juiz ou tribunal que emitiu a decisão, para que se pronuncie sobre obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições nelas contidas. Busque-se claro a sentença, e não modifique seu conteúdo. No Supremo Tribunal Federal, esse recurso é representado pela sigla ED".



Fonte: STF , para atribuir efeitos infringentes e, na linha de posicionamento do Ministério Público e diante de elementos de informações novos, julgar improcedentes os pedidos, com rejeição de aplicação de quaisquer sanções eleitorais nestes autos em relação a Carlos Roberto Costa Filho e Antônio Ferreira de Souza, e declarar a legitimidade dos diplomas dos eleitos", consta em trecho da sentença proferida nesta segunda-feira, 28.

Entenda o caso Na primeira sentença, outras duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal (PF) em inquérito que apura supostos crimes eleitorais e associação criminosa, entre elas Márcia. As investigação revelaram suposto uso de um comitê eleitoral paralelo e clandestino, operado pela advogada, que teria intermediado a compra de apoio de um líder de facção criminosa por R$ 10 mil e o pagamento irregular de militantes. A Polícia Federal e a Polícia Civil apuram se os investigados buscaram "contratar os serviços" da organização criminosa para obter vantagens eleitorais. O relatório da PF diz haver "indícios consistentes de despesas não identificadas no Processo de Prestação de Contas da campanha de 2024", o que configuraria a prática de "Caixa Dois".

Contudo, na nova sentença, o juiz entende que, mesmo ainda havendo "indícios suficientes" de caixa dois ou irregularidades no pagamento de pessoal, tais fatos, por si só, não autorizam automaticamente a cassação dos mandatos. Arrais também destaca que a transferência de R$ 10 mil realizada para um líder de facção criminosa foi concretizada antes da campanha eleitoral, "momento em que não há provas nos autos quanto à existência de relação" entre a advogada Márcia e Roberto Filho. "Ainda que a campanha tenha autorizado a distribuição desses valores, o fato pode ser enquadrado como ilícito em relação à prestação de contas, com autoria ainda desconhecida e insuficiente para cassar os diplomas", argumenta, entre outros pontos, o juiz eleitoral.

Camisetas A PF também apontou a aquisição e distribuição de camisas de campanha que não foram devidamente registradas na prestação de contas. Declarações e imagens de câmeras de segurança indicam essa movimentação no escritório de Márcia, com a presença do próprio Roberto Filho em algumas ocasiões. O juiz, no entanto, reavaliou a premissa de que o local funcionava como "comitê eleitoral paralelo e clandestino" e local de "distribuição indiscriminada de material de campanha", citando as camisas. Segundo ele, Márcia esclareceu que o material era encomendado e pago pelos próprios eleitores à fábrica do irmão dela, e não distribuídas gratuitamente pela campanha. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ele também explica que as visitas de Roberto Filho ao escritório da advogada, interpretadas na sentença anterior como "presença constante" e evidência de "relação de confiança" entre eles, foram contextualizadas por Márcia.