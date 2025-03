Caucaia: ex-vereador doa leite prestes a vencer a afetados por enchente

Moradora do Conjunto Metropolitano diz que algumas pessoas "levaram fardos [de leite] para casa". Citoin voltou ao bairro no sábado para doar cestas básicas

Algumas das pessoas que receberam o leite reclamam que os produtos estavam prestes a vencer , com data de validade para esse sábado, 6. Uma dessas pessoas é Vera Maria , de 63 anos, que perdeu a feira do mês, comprada poucos dias antes das inundações.

Candidato a vereador de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza , nas eleições de 2024, Citoin da Sucata (MDB) doou mil litros de leite , nessa sexta-feira, 7, para residentes do bairro Conjunto Metropolitano, afetado por inundações que desalojaram moradores , na última quarta, 5.

“ Fiquei em estado de choque , tanto que ainda tô tentando acreditar no que aconteceu. Recebemos doações, porque precisamos de muita coisa”, conta.

“Eu até estranhei , porque a zero lactose é bem mais cara que o integral. Quando recebo meu pagamento, geralmente só compro um litro”, acrescenta.

A chavalense relembrou ter sido avisada por vizinhas, por volta de 18 horas da sexta, sobre a doação de leite. Por ser intolerante a lactose , ela iria pegar leite somente para a irmã dela, mas na hora descobriu que também estava sendo doada a versão zero lactose do produto.

Doação do leite ocorreu no fim da tarde de sexta, 7, enquanto os produtos expiraram neste sábado, 8 Crédito: Arquivo pessoal

Citoin da Sucata foi vereador de Caucaia entre 2021 e 2024. Obteve 2.121 votos na eleição de 2024, mas não foi eleito. Em seu perfil no Instagram, ele publicou imagens da doação de leite. “Obrigado meu Deus por me fazer de instrumento para servir o próximo!”, escreveu na legenda.

Ao chegar em casa, Vera começou a preparar um mingau de aveia , que come antes de dormir. “Eu até preparei o papeiro para fazer o mingau. Quando fui olhar a data do leite… E o que é que a gente faz? Tem que derramar, porque não pode . Derramei o frasco que abri, os outros deixei aqui na geladeira”.

Na manhã desse sábado, 8, ele retornou ao Conjunto Metropolitano para doar cestas básicas. Desta vez, acompanhado de Waldemir Catanho (PT), candidato a prefeito de Caucaia no último pleito e superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran–CE).

A reportagem entrou em contato com Citoin por meio de telefone associado à sua sucata, localizada em Caucaia. O filho do ex-vereador informou que Citoin estaria viajando e retornaria nesta segunda-feira, 10. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Nível da inundação no Conjunto Metropolitano foi “surpresa”

“Ainda estou querendo acreditar que aconteceu. Ainda não caiu a ficha”, diz Vera Maria sobre as inundações que atingiram o Conjunto Metropolitano. Ela morava em Fortaleza antes e se mudou para Caucaia há alguns anos para cuidar da mãe, que estava doente e faleceu há três anos.