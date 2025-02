Após deixar secretaria, Waldemir Catanho assume a superintendência do Detran-CE

Derrotado nas eleições em Caucaia, jornalista assume superintendência do órgão fiscalizador do trânsito no Estado

O novo gestor visitou setores da sede administrativa do órgão, no bairro Maraponga, em Fortaleza, onde acompanhou a rotina de trabalho dos servidores, colaboradores e o atendimento ao público.

Waldemir Catanho (PT) assumiu nesta segunda-feira, 3, o cargo de superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará ( Detran-CE ). Ele havia deixado a Secretaria da Articulação Política ainda em 2024, quando foi lançado como candidato do PT à Prefeitura de Caucaia , onde foi derrotado no segundo turno por Naumi Amorim (PSD).

O superintendente ressaltou que uma das prioridades em sua gestão será focada na boa prestação de serviço e atendimento ao cidadão. “Melhorar qualidade do serviço, o atendimento à população, zelo com o dinheiro público, para assim dar o nosso melhor, sempre almejando melhorar o nosso desempenho para atender o conjunto da população”, disse Waldemir Catanho.

"Conhecemos de perto os servidores, a estrutura e o funcionamento dos diversos setores. Também tive uma conversa produtiva com a nova diretoria, já alinhando as primeiras ações para melhorar o atendimento à população, garantir mais eficiência e zelar pelo bom uso dos nossos recursos públicos", disse Catanho em postagem nas redes sociais.

Catanho afirma que organizará uma agenda para visitar e conhecer a estrutura dos demais postos localizados na Capital, Região Metropolitana e Interior, assim como as sedes regionais, escolas de educação para o trânsito, entre outras instalações do Detran, para ver de perto as condições de trabalho dos servidores e colaboradores do órgão e também pontuar melhorias para o atendimento aos cidadãos.

Perfil do novo gestor

Waldemir Catanho de Sena Júnior é jornalista, graduado pela Universidade Federal do Ceará. Filiado ao PT, tem histórico de atuação nos movimentos estudantis e sindicais. Foi secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza de 2004 a 2012, na gestão da então prefeita Luizianne Lins (PT). Entre 2023 e 2024 foi titular da Secretaria da Articulação Política do Governo do Estado do Ceará.



