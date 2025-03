Ceará tem o maior número de açudes sangrando desde o início da quadra chuvosa

Ao todo, são 22 açudes sangrando e 16 com volume acima de 90%. No início de fevereiro, o registro era de nove reservatórios na capacidade máxima

No Ceará , 22 açudes estão sangrando e 15 têm volume acima de 90%, segundo dados registrados às 9h18min deste sábado, 8, no Portal Hidrológico, gerido pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Açudes sangrando no Ceará: veja lista

Acaraú Mirim, em Massapê (36,72 hm³) Arrebita, em Forquilha (18,53 hm³) Forquilha, em Forquilha (50,13 hm³) Jenipapo, em Meruoca (4,94 hm³) São Vicente, em Santana do Acaraú (9,84 hm³) Caldeirões, em Saboeiro (1,24 hm³) Itaúna, em Granja (72,4 hm³) Tucunduba, em Senador Sá (39,37 hm³) Várzea da Volta, em Moraújo (12,5 hm³) Itapajé, em Itapajé (3,91 hm³) Gameleira, em Itapipoca (27,92 hm³) Gerardo Atimbone, em Sobral (6,10 hm³) Quandú, em Itapipoca (2,45 hm³) São Pedro Timbaúba, em Miraima (15,79 hm³) Amanary, em Maranguape (9,34 hm³) Cauhipe, em Caucaia (10,95 hm³) Germinal, em Pacoti (2,11 hm³) Itapebussu, em Maranguape (7,08 hm³) Maranguapinho, em Maranguape (9,35 hm³) Pesqueiro, em Capistrano (10,54 hm³) Tijuquinha, em Baturité (0,48 hm³) Sucesso, em Tamboril (7,13 hm³)

Açudes com volume acima de 90%: veja lista

Três dos 15 açudes do Ceará com volume acima de 90% estão no município de Sobral, a 233,78 quilômetros (km) de Fortaleza. Um deles, o açude Santa Antônio de Aracatiaçu, está com volume acima de 99%, além do reservatório Carmina, em Catunda, distante 260,25 km da Capital.

Carmina, em Catunda (99,24%) Sobral, em Sobral (95,88%) Benguê, em Aiuaba (94,6%) Jerimum, em Iraucuba (92,55%) Mundaú, em Uruburetama (95,56%) Patos, em Sobral (91,19%) Santa Maria de Aracatiaçu, em Sobral (90,61%) Santa Antônio de Aracatiaçu, em Sobral (99,49%) Acarape do Meio, em Redenção (90,23%) Aracoiaba, em Aracoiaba (95,18%) Gavião, em Pacatuba (95,7%) Pacajús, em Pacajús (95,53%) Cachoeira, em Aurora (92,69%) Junco, em Granjeiro (92,09%) Do Batalhão, em Crateús (97,4%)

Maior região hidrográfica tem volume abaixo de 30%

Há atualmente 157 reservatórios no Estado, divididos entre 12 regiões hidrográficas. Litoral é a região que atualmente acumula o maior volume, segundo o Portal Hidrológico: 91,59%. Veja a lista completa mais abaixo.

Já a região hidrográfica de maior capacidade, no Médio Jaguaribe, com mais de 7 milhões de metros cúbicos (m³), está com o menor volume, de 28,51%.