Ceará alcança 46% da reserva hídrica no início de março

Índice é 5,6% maior que o acumulado do mesmo período no ano passado; aporte da primeira semana de março nos açudes foi maior que o registrado em todo o primeiro bimestre

Das 12 bacias hidrográficas do Estado, nove já comportam mais de 50% do volume máximo. Entre os destaques estão as bacias do Acaraú e Alto Jaguaribe, duas entre as principais do Ceará, que hoje armazenam 79% e 60%, respectivamente.

Juntas, as duas podem comportar mais de 4 bilhões de m3 de água e têm participação significativa nas reservas disponíveis para o consumo residencial e agrícola do insumo. Na bacia do Alto Jaguaribe, por exemplo, está situado o açude Orós, segundo maior do Estado, que apresenta volume 10% maior que o observado no dia 6 de março do ano passado.

E não é só ele que tem mostrado incrementos desde 2024. O Castanhão, maior reservatório d’água da América Latina com capacidade para 6,7 bilhões de m3, saltou de 24% para 27% da capacidade ocupada neste último ano. Completando a lista dos três grandes açudes do Ceará, o Banabuiú, localizado no Sertão Central e Inhamuns, foi o único a regredir, com queda de 37% para 35% em 12 meses.

“Estamos otimistas que vamos terminar sim a nossa reservação hídrica do Estado dentro de um [nível] razoável para termos aí pelo menos mais um ou dois anos de segurança hídrica para todas as nossas atividades e usos múltiplos da água”, afirma o diretor de operações da Cogerh, Tércio Tavares.